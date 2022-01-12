Абсолютный рекорд: в 2021 году в Украину ввезено полмиллиона подержанных авто

В 2021 году в Украине зарегистрировали более полумиллиона автомобилей с пробегом. Это абсолютный рекорд для страны.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на ассоциацию УкрАвтоПром.

Прошлый год стал рекордным по числу регистраций подержанных машин. Так, только в последнем месяце 2021 годав Украине поставили на учет 47,3 тысячи ввезенных из-за границы легковых автомобилей с пробегом. Это на 18% больше, чем годом ранее.

А еще в декабре количество регистраций импортированного секонд-хенда в четыре с половиной раза превзошло число поставленных на учет новых легковых автомобилей (10,5 тыс.шт).

Если же подвести итоги за год, то в 2021-м украинский автопарк пополнили 517,4 тысяч легковых авто с пробегом - это на 46% больше, чем в предыдущем году и абсолютный рекорд для страны.

Интересно, что 83 из каждой сотни легковых автомобилей, которые в прошлом году прошли первую регистрацию в Украине, были растаможенными машинами с пробегом.

Чаще всего украинцы регистрировали:

Volkswagen — 90,2 тыс. автомобилей

Ford — 45 тыс. автомобилей

Renault — 42,9 тыс. автомобилей

Skoda — 38,4 тыс. автомобилей

Opel — 33,1 тыс. автомобилей

Кстати, в конце 2021 года в Украине резко возрос спрос и на коммерческие автомобили. Первое место по продажам занял Citroen, второе место у Renault, а на третьем расположилась итальянская марка Fiat.

Напомним, что в 2021 году впервые за семь лет в Украине продали более 100 тысяч новых автомобилей. Причем продажи росли с самого начала года.