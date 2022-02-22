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Всего 89 долларов: в продаже появился необычный гараж для мотоциклов

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Вторник 22 февраля 2022 12:23
Всего 89 долларов: в продаже появился необычный гараж для мотоциклов Гараж BikeBOX 24 (Фото: maxim.com)
Автор: Константин Широкун

Немецкая компания начала продажи необычного пластикового гаража для мотоциклов. Согласно паспортным данным, в него уместится один байк, или пара велосипедов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Amazon.

Производитель уверяет, что более 98% покупателем сразу покупает не один гараж, а два и больше. BikeBOX 24 имеет запирающийся на замок навес, который способен защитить транспортное средство от воров и непогоды.

Гараж выполнен из ABS-пластика на одном из немецких предприятий. Пол выполнен из специальной влагостойкой фанеры. Весит гараж всего 180 кг. Благодаря наличию масляных амортизаторов открыть и закрыть гараж может как взрослый, так и ребенок.

Всего 89 долларов: в продаже появился необычный гараж для мотоцикловПроизводитель необычного бокса также анонсировал и вторую модель – bikeBOX24 XL. Она подойдет для хранения квадроцикла, или пары двухколесных мотоциклов. В необычных гаражах предусмотрено место для хранения зарядки для электровелосипедов. Конечно, bikeBOX24 также можно использовать для хранения газонокосилок, снегоуборщиков, подметальных машин и пр.

Всего 89 долларов: в продаже появился необычный гараж для мотоциклов

Также сообщалось, что безвоздушные шины Michelin для легковых авто скоро станут серийными. Первым новинку примерит электромобиль Chevrolet Bolt следующего поколения.

Ранее мы писали, что на одной из вилл Португалии обнаружен секретный гараж с лифтом. Лифт способен поднять либо опустить автомобиль весом до 2700 кг.

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