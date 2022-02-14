8,5 тысячи долларов: на Alibaba продается самая дешевая пожарная машина в мире на электротяге

Большинство дешевых электрических поделок, предлагаемых на торговой площадке Alibaba предназначены, в основном, для развлечения. Но только не эта удивительная пожарная машина.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Electrek.

Тот факт, что теперь можно купить в частное пользование собственную пожарную машину, уже привлекает. А если учесть, что этот грузовик стоит около 8,5 тысячи долларов – такую покупку смогут себе позволить многие.

В 4,5-метровой машине есть все необходимое, чтобы защитить дом от очередного неудачного барбекю на заднем дворе. Проблесковые маячки на крыше, складывающиеся двери быстрого разворачивания противопожарного оборудования и кабина для двоих.

Если для тушения огня двух человек недостаточно, то на задней рампе найдется место еще для нескольких отважных пожарных. Есть также довольно мощный водомет.

Единственным недостатком этой пожарной машины является максимальная скорость - 28 км/ч. Но он лихвой компенсируется чрезвычайно низкой ценой. Потому что в этой машине есть даже встроенный MP3-плеер, USB-порты, громкая сирена и запас хода в 80 километров.

Добавим сюда реечное рулевое управление, McPherson с гидравлическими амортизаторами спереди и подвеску с листовыми рессорами сзади. Это вполне полноценная пожарная машина.

Напомним, что бюджетный электромобиль Wuling Hongguang Mini в Китае окрестили народным. Он уже несколько месяцев удерживает звание самого популярного электрокара в стране. Компания подготовила необычную внедорожную версию ситикара на электротяге.