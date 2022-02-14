8,5 тисяч доларів: на Alibaba продається найдешевша пожежна машина у світі на електротязі

Більшість дешевих електричних виробів, пропонованих на торговому майданчику Alibaba призначені, в основному, для розваги. Але тільки не ця дивовижна пожежна машина.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Electrek.
Той факт, що тепер можна купити в приватне користування власну пожежну машину, вже приваблює. А якщо врахувати, що ця вантажівка коштує близько 8,5 тисячі доларів – таку покупку зможуть собі дозволити багато.
У 4,5-метровій машині є все необхідне, щоб захистити будинок від чергового невдалого барбекю на задньому дворі. Проблискові маячки на даху, що складаються двері швидкого розгортання протипожежного обладнання і кабіна для двох.
Якщо для гасіння вогню двох осіб недостатньо, то на задній рампі знайдеться місце ще для кількох відважних пожежників. Є також досить потужний водомет.
Єдиним недоліком цієї пожежної машини є максимальна швидкість - 28 км/ч, але він лишком компенсується надзвичайно низькою ціною. Тому що в цій машині є навіть вбудований MP3-плеєр, USB-порти, гучна сирена і запас ходу в 80 кілометрів.
Додамо сюди рейкове кермове управління, McPherson з гідравлічними амортизаторами спереду і підвіску з листовими ресорами ззаду. Це цілком повноцінна пожежна машина.
Нагадаємо, що бюджетний електромобіль Wuling Hongguang Mini в Китаї охрестили народним. Він вже кілька місяців утримує звання найпопулярнішого електрокара в країні. Компанія підготувала незвичайну позашляхову версію сітікара на електротязі.