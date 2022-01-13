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Всего 5,5 тысячи долларов: рассекречены фото самого доступного кроссовера Renault

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Четверг 13 января 2022 15:57
Всего 5,5 тысячи долларов: рассекречены фото самого доступного кроссовера Renault Кроссовер Renault Kwid (Фото: Renault)
Автор: Александр Мороз

Недорогой "паркетник" Renault Kwid готовится к обновлению. Фотошпионы опубликовали фото новинки до премьеры.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Instagram-канал autoinbrasil.

Бюджетный кроссовер Renault Kwid выпускается с 2017 году, а уже 20 января будет представлена рестайлинговая версия модели. Сама компания пока не обнародовала информацию о грядущей новинке, а вот фотошпионы уже успели подловить новый автомобиль.

Всего 5,5 тысячи долларов: рассекречены фото самого доступного кроссовера Renault

Рестайлинговый Renault Kwid получит новую решетку радиатора и передний бампер, а также, двухуровневую головную оптику. Среди новшеств в салоне - увеличенный до 8 дюймов сенсорный экран мультимедийной системы. Также появится новая приборная панель с цифровым спидометром.

Всего 5,5 тысячи долларов: рассекречены фото самого доступного кроссовера Renault

По технике информации пока нет. Предположительно, у Kwid будет 1,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 82 л.с. Поскольку кроссовер выпускается в Бразилии, мотор сможет работать на этаноле - такое топливо чрезвычайно популярно в этой стране Латинской Америки.

В Бразилии цены на текущий Renault Kwid стартуют всего с 29,9 тыс. реалов (5,5 тыс. долларов). После рестайлинга кроссовер наверняка подорожает, но вряд ли существенно.

Напомним, в Украине хотят возродить легендарный бренд "Карпаты", под которым выпускались популярные отечественные мопеды.

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