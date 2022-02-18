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Только плагин-гибрид: представлен Jeep Grand Cherokee для Европы

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Пятница 18 февраля 2022 10:08
Только плагин-гибрид: представлен Jeep Grand Cherokee для Европы Внедорожник Jeep Grand Cherokee 4xe (Фото: stellantis.com)
Автор: Александр Мороз

Среднеразмерный SUV Jeep Grand Cherokee - один из немногих внедорожников американского происхождения, который будет продаваться в Европе. В Старом Свете модель предложена в короткобазной версии и с единственным силовым агрегатом.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Stellantis.

Только плагин-гибрид: представлен Jeep Grand Cherokee для Европы

В отличие от США на рынки Старого Света модель будет поставляться исключительно в версии с подключаемым гибридом – чисто бензиновые варианты европейцам не достанутся, а дизельных модификаций нет даже в Америке.

Только плагин-гибрид: представлен Jeep Grand Cherokee для Европы

В состав силовой установки Jeep Grand Cherokee 4xe входят двухлитровая бензиновая турбочетверка (274 л.с.) с непосредственным впрыском топлива, стартер-генератор и тяговый электромотор, установленный в восьмидиапазонном "автомате" вместо гидротрансформатора. Суммарная отдача системы достигает 380 л.с. и 637 Нм крутящего момента.

Только плагин-гибрид: представлен Jeep Grand Cherokee для Европы

Расположенная под полом салона 400-вольтовая батарея емкостью 17 кВт∙ч позволяет внедорожнику проехать на чистой электротяге до 51 километра по европейскому циклу WLTP. В Европу модель будет поставляться с пневматической подвеской Quadra-Lift и топовой трансмиссией Quadra-Drive II c понижающей передачей.

Только плагин-гибрид: представлен Jeep Grand Cherokee для Европы

В салоне, помимо полностью цифровой комбинации приборов и информационно-развлекательной системы с сенсорным экраном диагональю 10,1 дюйма, есть еще один дисплей на 10,25 дюйма для переднего пассажира.

В список оснащения входят также аудиосистема McIntosh мощностью 950 Вт с 19 динамиками, четырехзонный климат-контроль, беспроводная зарядка и настраиваемая светодиодная подсветка.

Новинка уже доступна для заказа в Италии, Франции, Германии, Испании, Великобритании, Бельгии, Австрии, Люксембурге и Нидерландах. Внедорожник в "приветственной" версии Версия Exclusive Launch Edition обойдется в 94 000 евро. Для сравнения, в США Jeep Grand Cherokee 4xe стоит от 58 тысяч долларов.

Напомним, что глава Stellantis Карлос Таварес предупредил, что запрет в Европе двигателей внутреннего сгорания повлечет за собой множество социально-экономических негативных последствий.

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