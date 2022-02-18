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Лише плагін-гібрид: представлено Jeep Grand Cherokee для Європи

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П'ятниця 18 лютого 2022 10:08
Лише плагін-гібрид: представлено Jeep Grand Cherokee для Європи Позашляховик Jeep Grand Cherokee 4xe (Фото: stellantis.com)
Автор: Олександр Мороз

Середньорозмірний SUV Jeep Grand Cherokee - один з небагатьох позашляховиків американського походження, який буде продаватися в Європі. У Старому Світі модель запропонована в короткобазній версії та з єдиним силовим агрегатом.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Stellantis.

Лише плагін-гібрид: представлено Jeep Grand Cherokee для Європи

На відміну від США у Старому Світі модель представлена виключно у версії з гібридом – чисто бензинові варіанти європейцям не дістануться, а дизельних модифікацій немає навіть в Америці.

Лише плагін-гібрид: представлено Jeep Grand Cherokee для Європи

До складу силової установки Jeep Grand Cherokee 4XE входять дволітрова бензинова турбочетверка (274 к.с.) з безпосереднім уприскуванням палива, стартер-генератор і тяговий електромотор, встановлений у восьмидіапазонному "автоматі" замість гідротрансформатора. Сумарна віддача системи досягає 380 к.с. і 637 Нм крутного моменту.

Лише плагін-гібрид: представлено Jeep Grand Cherokee для Європи

Розташована під підлогою салону 400-вольтова батарея ємністю 17 кВт∙год дозволяє позашляховику проїхати на чистій електротязі до 51 кілометра по європейському циклу WLTP. В Європу модель буде поставлятися з пневматичною підвіскою Quadra-Lift і топовою трансмісією Quadra-Drive II.

Лише плагін-гібрид: представлено Jeep Grand Cherokee для Європи

У салоні, крім повністю цифрової комбінації приладів та інформаційно-розважальної системи з сенсорним екраном діагоналлю 10,1 дюйма, є ще один дисплей на 10,25 дюйма для переднього пасажира.

До списку оснащення входять також аудіосистема McIntosh потужністю 950 Вт з 19 динаміками, чотирьохзонний клімат-контроль, бездротова зарядка і настроюється світлодіодне підсвічування.

Новинка вже доступна для замовлення в Італії, Франції, Німеччині, Іспанії, Великобританії, Бельгії, Австрії, Люксембурзі та Нідерландах. Позашляховик у "вітальній" версії Версія Exclusive Launch Edition обійдеться в 94 000 євро. Для порівняння, в США Jeep Grand Cherokee 4XE коштує від 58 тисяч доларів.

Нагадаємо, що глава Stellantis Карлос Таварес попередив, що заборона в Європі двигунів внутрішнього згоряння спричинить безліч соціально-економічних негативних наслідків.

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