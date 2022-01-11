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800 долларов в месяц: владелец Tesla Model 3 использует электрокар для майнинга криптовалют

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Вторник 11 января 2022 13:00
800 долларов в месяц: владелец Tesla Model 3 использует электрокар для майнинга криптовалют Майнер криптовалюты Сирадж Раваль (Фото: CNBC)
Автор: Александр Мороз

Владелец Tesla Model 3 использует свою машину для майнинга криптовалюты. Предприимчивый автомобилист подключает ноутбук к 12-вольтовому порту электромобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство CNBC.

Житель города Сан-Франциско (штат Калифорния) Сирадж Раваль изобрел оригинальный способ заработка: он использует свой электрокар Tesla Model 3 для майнинга криптовалюты.

Он подключил ноутбук Apple Mac mini с бесплатным программным обеспечением для майнинга биткоинов через инвертор к 12-вольтовому порту на центральной консоли – таким образом аккумулятор машины питает энергией видеокарту, непосредственно используемую для майнинга.

800 долларов в месяц: владелец Tesla Model 3 использует электрокар для майнинга криптовалют

Для экономии Сирадж заряжает свою Теслу на городских зарядных станциях, где электричество обходится дешевле, чем дома. На пике стоимости криптовалют в 2021 году предприимчивый американец зарабатывал на майнинге криптовалюты около 800 долларов в месяц.

В будущем Сирадж Раваль планирует переделать свою Tesla Model 3 в полностью автономное роботакси, который зарабатывает криптовалюту в любое время, когда он не за рулем.

800 долларов в месяц: владелец Tesla Model 3 использует электрокар для майнинга криптовалют

Отметим, что в середине прошлого года канадский производитель электрокаров Daymak анонсировал модель, способную майнить криптовалюту во время зарядки. Ее дебют ожидается в 2023 году.

Напомним, что компания Sega представила в Японии персональный компьютер, который может разгоняться до серьезной скорости – 100 км/ч. Радиоуправляемое шасси с компьютером на борту даже не пытались замаскировать под какую-то машину.

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