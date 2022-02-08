16 тысяч долларов: украинский электрогрузовик CoolOn выехал на тесты и дебютирует на рынке в этом году

Компания Coolon Motors из Кривого Рога опубликовала видео тестов своего электрического грузовика CoolОn. Новинка ценой около 16 тысяч долларов поступит в продажу уже в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook-cтраницу руководителя Coolon Motors Виталия Брызгалова.

По словам исполнительного директора компании Виталия Брызгалова, испытания прототипа CoolОn проходят в любую погоду. Параллельно отрабатываются и совершенствуются технологии, проводится подготовка к сертификации электрогрузовика.

Все элементы автомобиля разработаны собственными силами с учетом современных материалов и технологий. Кроме того, максимально упрощены операции по изготовлению грузовика.

При этом кабина сделана из дорогого пластика PDCPD, выдерживающего перепад температур от - 40 до +120 градусов Цельсия и имеющего срок эксплуатации 20 лет. Наружные панели из этого материала легче стали, но выдерживают большую нагрузку.

Самой сложной и затратной частью машины является литий-железофосфатный аккумулятор – его компания закупает у китайского партнера. Стоимость базовой батареи COOLBATT40kW – составляет 5200 долларов, что в структуре себестоимости составляет 40% от всей цены.

Относительно стоимости в 16 тысяч долларов за шасси топ-менеджер отметил, что эта цифра не взята с потолка – это результат скрупулезных расчетов.

В любом производстве очень важен фактор серийности и количества производимой продукции. Для классического автопроизводства минимально нужно производить 20 тысяч автомобилей в год. При этом прибыль в 3-5% считается хорошей.

При этом, разница эксплуатация грузовика с электрической установкой и позволяет ежемесячно экономить 360 долларов в сравнении с ДВС-автомобилем. Кроме того, компания будет предоставлять электромобиль в лизинг, за который можно будет выплачивать за счет сэкономленного топлива - если сравнивать затраты на эксплуатацию обычного грузовика с ДВС.

В серию электрический грузовик CoolOn отправится уже в этом году. Начав с двух тысяч автомобилей в год, компания планирует в течение трех лет увеличить тираж до 20 000 легких коммерческих автомобилей.

Напомним, что Кременчугский автозавод разрабатывает новое семейство легких двухосных грузовиков грузоподъемностью до 5 тонн. Полноприводная версия бескапотной машины в армии может заменить ГАЗ-66.