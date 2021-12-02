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Готовы по свистку: Tesla показала необычный Cybertruck за 50 долларов и распродала его за два часа

Автор: Константин Широкун

Поклонники Tesla готовы покупать любые официальные сувениры. Компания представила свисток с дизайном долгожданного пикапа Cybertruck. Необычный металлический сувенир ценой 50 долларов был раскуплен за несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

Генеральный директор Tesla продолжает удивлять своим неповторимым чувством к коммерчески успешным проектам. Илон Маск похвастался новым продуктом – свистком. Этот небольшой спортивный инвентарь выполнен из высококачественной медицинской нержавеющей стали. В его форме каждый поклонник марки узнает грядущий пикап Tesla Cybertruck.

Свисток отнесли в группу товаров для активного образа жизни. Ценник на новый продукт Tesla – 50 долларов. Многие эксперты в свистке видят отсылку к прошлогоднему расследованию об огромных убытках, понесенных Tesla (на сумму 150 миллионов долларов) из-за неэффективных производственных процессов, в результате которых на производственных площадках остаются тонны металлолома.

Всего через два часа после анонса киберсвисток был распродан. В настоящее время на сайте Tesla можно приобрести ряд интересных аксессуаров: настольные зарядные устройства, кружки и винные графины.

Напомним, что китайский бренд Geely возвращается в Украину с двумя моделями. На первых порах покупателям предложат две модели и обе - кроссоверы.

Ранее стало известно, что Toyota не признает современные батареи и продолжит выпускать старые. Никель-металлогидридные батареи впервые появились еще на седане Prius первого поколения.

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