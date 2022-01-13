12-дюймовый экран в салоне и "поворотники" на крыше: в Украину едет флагманский седан DS 9

Представленный в прошлом году седан DS 9 едет в Украину. Новинка пока доступна с единственным бензиновым двигателем, но в будущем стоит ждать и гибридную версию.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на украинский сайт компании.
Седан DS 9 в экстерьере получил несколько интересных элементов, которые связывают машину с родоначальником марки – Citroen DS. Длинный капот, короткая крышка багажника и даже указатели поворотов в задних стойках крыши отсылают нас к классической модели. Автомобиль построен на модульной платформе ЕМР2.
Покупателям предложено две комплектации: DS Inspiration Performance Line или DS Inspiration Opera. Они отличаются элементами отделки экстерьера, а также материалами в салоне.
В украинских автосалонах компании DS 9 появится в первом квартале 2022 года. Цены на новинку будут объявлены ближе к старту продаж.
Напомним, что обновленный Subaru Forester представлен в Европе. Полноразмерный кроссовер получил также несколько новых систем активной безопасности.