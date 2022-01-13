12-дюймовый экран в салоне и "поворотники" на крыше: в Украину едет флагманский седан DS 9

Представленный в прошлом году седан DS 9 едет в Украину. Новинка пока доступна с единственным бензиновым двигателем, но в будущем стоит ждать и гибридную версию.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на украинский сайт компании.

Седан DS 9 в экстерьере получил несколько интересных элементов, которые связывают машину с родоначальником марки – Citroen DS. Длинный капот, короткая крышка багажника и даже указатели поворотов в задних стойках крыши отсылают нас к классической модели. Автомобиль построен на модульной платформе ЕМР2.

Интересно, что ранее платформа ЕМР2 не предлагала опции задней независимой подвески, но для DS 9 сделали исключение. Новинка поначалу будет предложена с одним мотором – 215-сильным бензиновым турбоагрегатом объемом 1,6 литра в сочетании с 8-ступенчатым "автоматом".

Покупателям предложено две комплектации: DS Inspiration Performance Line или DS Inspiration Opera. Они отличаются элементами отделки экстерьера, а также материалами в салоне.

Но все версии нового седана на нашем рынке уже в "базе" получат пакет "Безопасность", в который включены информирование об ограничениях скорости, система мониторинга усталости водителя, контроль слепых зон и пр.

В украинских автосалонах компании DS 9 появится в первом квартале 2022 года. Цены на новинку будут объявлены ближе к старту продаж.

Ранее сообщалось, что Volkswagen Passat уходит на пенсию. Компания прекратила выпуск машины с кузовом седан.

Напомним, что обновленный Subaru Forester представлен в Европе. Полноразмерный кроссовер получил также несколько новых систем активной безопасности.