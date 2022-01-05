22 колеса, 111 квадратных метров и 2,5 млн долларов: на продажу выставлен автодом Уилла Смита

Если ты голливудская звезда с сотнями миллионов долларов на счетах, то можешь себе позволить потратить 2,5 миллиона на огромный дом на колесах. Именно так поступил знаменитый актер и рэпер Уилл Смит.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на The Drive.

Уникальный 16,7-метровый трейлер под названием The Heat, общая жилая площадь которого составляет 111 квадратных метров, ездит на 22 колесах. При этом, крыша поднимается вверх, образуя полноценный второй этаж. Внутри может с комфортом разместиться до 30 человек. К их услугам - обеденная зона, гостиная, кабинет, ванная комната, спальни и даже кинотеатр.

Одних только телевизоров в трейлере насчитывается четырнадцать. Отделка, в основном, выполнена по спецзаказу. Так, кухня оснащена фурнитурой и гранитными столешницами стоимостью около 200 000 долларов, еще 30 тысяч было потрачено на кожаную отделку гостиной.

Не обделен дом на колесах и современными технологиями – на различные электронные системы ушло $125 000. Из забавных фишек отметим также автоматические раздвижные двери из культовой эпопеи "Звездный путь" (Star Trek).

Теперь этот огромный дом на колесах со всеми удобствами продается за 2,5 миллиона долларов. Впрочем, если у вас нет на руках всей суммы, то можно арендовать его всего за 9 тысяч в сутки.

Подобными домами владели или пользовались также Шакира, Микки Рурк, Брэд Питт, Чарли Шин, Джим Керри, Шэрон Стоун, Уитни Хьюстон, Сильвестр Сталлоне и даже Билл Клинтон.

Напомним, что с аукциона продан суперкар Ferrari BB 512i, ранее принадлежавший звезде мирового кино Жану-Полю Бельмондо. Актер купил автомобиль в 1985 году.