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22 колеса, 111 квадратных метров и 2,5 млн долларов: на продажу выставлен автодом Уилла Смита

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Среда 05 января 2022 19:25
22 колеса, 111 квадратных метров и 2,5 млн долларов: на продажу выставлен автодом Уилла Смита Мобильный дом, построенный по заказу актера Уилла Смита (Фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

Если ты голливудская звезда с сотнями миллионов долларов на счетах, то можешь себе позволить потратить 2,5 миллиона на огромный дом на колесах. Именно так поступил знаменитый актер и рэпер Уилл Смит.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на The Drive.

22 колеса, 111 квадратных метров и 2,5 млн долларов: на продажу выставлен автодом Уилла Смита

Уникальный 16,7-метровый трейлер под названием The Heat, общая жилая площадь которого составляет 111 квадратных метров, ездит на 22 колесах. При этом, крыша поднимается вверх, образуя полноценный второй этаж. Внутри может с комфортом разместиться до 30 человек. К их услугам - обеденная зона, гостиная, кабинет, ванная комната, спальни и даже кинотеатр.

22 колеса, 111 квадратных метров и 2,5 млн долларов: на продажу выставлен автодом Уилла Смита

Одних только телевизоров в трейлере насчитывается четырнадцать. Отделка, в основном, выполнена по спецзаказу. Так, кухня оснащена фурнитурой и гранитными столешницами стоимостью около 200 000 долларов, еще 30 тысяч было потрачено на кожаную отделку гостиной.

22 колеса, 111 квадратных метров и 2,5 млн долларов: на продажу выставлен автодом Уилла Смита

Не обделен дом на колесах и современными технологиями – на различные электронные системы ушло $125 000. Из забавных фишек отметим также автоматические раздвижные двери из культовой эпопеи "Звездный путь" (Star Trek).

22 колеса, 111 квадратных метров и 2,5 млн долларов: на продажу выставлен автодом Уилла Смита

Теперь этот огромный дом на колесах со всеми удобствами продается за 2,5 миллиона долларов. Впрочем, если у вас нет на руках всей суммы, то можно арендовать его всего за 9 тысяч в сутки.

22 колеса, 111 квадратных метров и 2,5 млн долларов: на продажу выставлен автодом Уилла Смита

Подобными домами владели или пользовались также Шакира, Микки Рурк, Брэд Питт, Чарли Шин, Джим Керри, Шэрон Стоун, Уитни Хьюстон, Сильвестр Сталлоне и даже Билл Клинтон.

Напомним, что с аукциона продан суперкар Ferrari BB 512i, ранее принадлежавший звезде мирового кино Жану-Полю Бельмондо. Актер купил автомобиль в 1985 году.

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