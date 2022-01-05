ru ua
Ср, 05 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

22 колеса, 111 квадратних метрів і 2,5 млн доларів: на продаж виставлено автобудинок Вілла Сміта

Новость на русском →
Середа 05 січня 2022 19:25
22 колеса, 111 квадратних метрів і 2,5 млн доларів: на продаж виставлено автобудинок Вілла Сміта Мобільний будинок, побудований на замовлення актора Вілла Сміта (Фото: flickr.com)
Автор: Олександр Мороз

Якщо ти голлівудська зірка з сотнями мільйонів доларів на рахунках, то можеш собі дозволити витратити 2,5 мільйона на величезний будинок на колесах. Саме так вчинив знаменитий актор і репер Вілл Сміт.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на The Drive.

22 колеса, 111 квадратних метрів і 2,5 млн доларів: на продаж виставлено автобудинок Вілла Сміта

Унікальний 16,7-метровий трейлер під назвою The Heat, загальна житлова площа якого становить 111 квадратних метрів, їздить на 22 колесах. При цьому, дах піднімається вгору, утворюючи повноцінний другий поверх. Всередині може з комфортом розміститися до 30 осіб. До їх послуг - обідня зона, вітальня, кабінет, ванна кімната, спальні і навіть кінотеатр.

22 колеса, 111 квадратних метрів і 2,5 млн доларів: на продаж виставлено автобудинок Вілла Сміта

Одних тільки телевізорів в трейлері налічується чотирнадцять. Оздоблення, в основному, виконане за спецзамовленням. Так, кухня оснащена фурнітурою та гранітними стільницями вартістю близько 200 000 доларів, ще 30 тисяч було витрачено на шкіряну обробку вітальні.

22 колеса, 111 квадратних метрів і 2,5 млн доларів: на продаж виставлено автобудинок Вілла Сміта

Не обділений будинок на колесах і сучасними технологіями – на різні електронні системи пішло $125 000. З кумедних фішок відзначимо також автоматичні розсувні двері з культової епопеї "Зоряний шлях" (Star Trek).

22 колеса, 111 квадратних метрів і 2,5 млн доларів: на продаж виставлено автобудинок Вілла Сміта

Тепер цей величезний будинок на колесах з усіма зручностями продається за 2,5 мільйона доларів. Втім, якщо у вас немає на руках всієї суми, то можна орендувати його всього за 9 тисяч на добу.

22 колеса, 111 квадратних метрів і 2,5 млн доларів: на продаж виставлено автобудинок Вілла Сміта

Подібними будинками володіли або користувалися також Шакіра, Міккі Рурк, Бред Пітт, Чарлі Шин, Джим Керрі, Шерон Стоун, Вітні Х'юстон, Сильвестр Сталлоне і навіть Білл Клінтон.

Нагадаємо, що з аукціону продано суперкар Ferrari BB 512i, що раніше належав зірці світового кіно Жану-Полю Бельмондо. Актор купив автомобіль в 1985 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору