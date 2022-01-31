С 1 февраля: крупнейшая в Украине сеть газовых АЗС закрывает все заправки из-за роста цен на газ

Крупнейшая в Украине сеть АГНКС "Укравтогаз" закрывает все свои заправки с 1 февраля. Причина - неблагоприятная конъюнктура на рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу "Укравтогаз".

Работа АГНКС компании "Укравтогаз", которая входит в структуру государственной НАК "Нафтогаз Украина", прекращается на неопределенный срок. По сути, речь идет о закрытии станций.

"С 01.02.2022 г. вносятся изменения в режим и график работы АГНКС сети "Укравтогаз" – с 6:45 будет прекращена коммерческая заправка автотранспорта на АГНКС", – сообщается на сайте компании.

В "Укравтогазе" причиной закрытия станций называют уменьшение объемов реализации метана, рост стоимости природного газа и электроэнергии, а также неблагоприятную рыночную конъюнктуру.

"Чуда не случилось, и наше предприятие пострадало в сложившейся на рынке ситуации, – отметил директор "Укравтогаз" Александр Ватажишин в комментарии enkorr. – На данном этапе цена газа не меняется, он как был дорогим, так и остается дорогим, поэтому мы вынуждены приостановить работу всех своих станций".

Ранее "Укравтогаз" поэтапно выводила из эксплуатации свои АГНКС. Из 90 станций сети 34 точки были закрыты 1 декабря 2021 года, еще 32 – 1 января этого года. Оставшиеся 11 станций закроют 1 февраля. Еще девять АГНКС "Укравтогаз" остались на неподконтрольной территории в Луганской и Донецкой областях.

Как отметили в компании станции возобновят работу при снижении цена на газ. Однако в нынешних условиях трудно спрогнозировать, когда это может произойти.

Сегодня рынок CNG в Украине сжался до минимума. Ранее в стране было 215 метановых заправок, а сегодня их немногим более 80.

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