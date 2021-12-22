В 1,5 раза дороже Land Cruiser 300: стали известны украинские цены и комплектации нового Lexus LX

В Украине стартуют продажи нового Lexus LX. Флагманский внедорожник бренда оказался в полтора раза дороже Land Cruiser 300.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Lexus.

Дебютировавший в октябре этого года флагманский внедорожник Lexus LX нового поколения уже на пути в Украину. Официальные дилеры люкс-бренда Toyota уже принимают заказы на новинку.

Благодаря новой платформе GA-F, в сравнении с предшественником внедорожник сбросил две сотни килограммов. В Украине модель предлагается в двух комплектациях – LX 500d Luxury и LX 600 Superior. Первая из них оснащена шестицилиндровым турбодизелем объемом 3,3 литра с отдачей 300 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Бензиновый вариант получил 3,4-литровый V6, развивающий 415 л.с. и 650 Нм.

Коробка передач – безальтернативный 10-ступенчатый "автомат". Оба исполнения комплектуются системой полного привода с центральным межосевым дифференциалом. Дизельная версия получит еще два межколесных дифференциала.

В технической части новый Lexus LX унифицирован с Toyota Land Cruiser 300, но его интерьер значительно роскошнее: виртуальный кокпит включает в себя цифровую "приборку" и два дисплея на передней панели. 12,3-дюйсовый отвечает за мультимедиа и навигацию, а 7-дюймовый управляет климат-контролем и режимами езды.

В самом роскошном VIP-исполнении в салоне установлены два раздельных задних кресла с индивидуальными регулировками и функциями массажа. Отметим также систему кругового обзора Multi-Terrain Monitor, использующую четыре камеры и позволяющую видеть рельеф в районе передних и задних колес.

Ценs на Lexus LX 500d Luxury стартуют с отметки 3 286 000 грн., версия LX 600 Superior обойдется минимум в 3 919 000 гривен. Прием заказов украинскими дилерами марки уже открыт. Для сравнения, цены на новый Toyota Land Cruiser 300 начинаются от 2,27 млн грн.

Напомним, что Lexus разрабатывает новый кроссовер RZ 450e. Модель станет первым электромобилем бренда на самостоятельной платформе и будет конкурировать с Mercedes-Benz EQC и Tesla Model Y.