В 1,5 рази дорожче Land Cruiser 300: стали відомі українські ціни і комплектації нового Lexus LX

В Україні стартують продажі нового Lexus LX. Флагманський позашляховик бренду виявився в півтора рази дорожче Land Cruiser 300.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Lexus.

Флагманський позашляховик Lexus LX нового покоління, який дебютував у жовтні цього року, вже на шляху в Україну. Офіційні дилери люкс-бренду Toyota вже приймають замовлення на новинку.

Завдяки новій платформі GA-F, в порівнянні з попередником позашляховик скинув дві сотні кілограмів. В Україні модель пропонується в двох комплектаціях - LX 500D Luxury і LX 600 Superior. Перша з них оснащена шестициліндровим турбодизелем об'ємом 3,3 літра з віддачею 300 к.с. і 700 Нм крутного моменту. Бензиновий варіант отримав 3,5-літровий V6, що розвиває 415 К.С. і 650 Нм.

Коробка передач - безальтернативний 10-ступінчастий "автомат". Обидва виконання комплектуються системою повного приводу з центральним міжосьовим диференціалом. Дизельна версія отримає ще два міжколісних диференціала.

У технічній частині новий Lexus LX уніфікований з Toyota Land Cruiser 300, але його інтер'єр значно розкішніше: віртуальний кокпіт містить цифрову "приборку" і два дисплеї на передній панелі. 12,3-дюймовий відповідає за мультимедіа і навігацію, а 7-дюймовий управляє клімат-контролем і режимами їзди.

У самому розкішному VIP-виконанні в салоні встановлені два роздільних задніх крісла з індивідуальними регулюваннями та функціями масажу. Відзначимо також систему кругового огляду Multi-Terrain Monitor, що використовує чотири камери та дозволяє бачити рельєф в районі передніх і задніх коліс.

Цены на Lexus LX 500D Luxury стартують з позначки 3 286 000 грн., версія LX 600 Superior обійдеться мінімум в 3 919 000 гривень. Приймання замовлень українськими дилерами марки вже відкрито. Для порівняння, ціни на новий Toyota Land Cruiser 300 починаються від 2,27 млн грн.

Нагадаємо, що Lexus розробляє новий кросовер RZ 450E. Модель стане першим електромобілем бренду на самостійній платформі та буде конкурувати з Mercedes-Benz EQC і Tesla Model Y.