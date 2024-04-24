UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Весна на Співочому. В Києві відкривається грандіозна виставка квітів

В столичному парку готують сезонну виставку квітів (фото: facebook.com/spivochepole)
 

25.04.2024

25 квітня на території Печерського ландшафтного парку Співоче стартує  весняна виставка квітів. Новий сезон порадує відвідувачів яскравим полотном квітів різних сортів та видів, серед яких віоли, тюльпани, нарциси, іриси, крокуси, мускарі та інші багаторічники.

Сотні тисяч весняних квітів прикрашатимуть алеї та галявини парку.

В столичному парку готують сезонну виставку квітів (фото: facebook.com/spivochepole)

Об'ємні фігури та 3D композиції з декоративних рослин, калейдоскоп квітів та яскраві фотозони стануть родзинкою цьогорічної виставки. Ви зможете насолодитися чудовим краєвидом на квіткові поля, зробити яскраві фото, провести час з близькими і, звісно, отримати позитивні враження на весь день.

Підготовка до весняного сезону ведеться ще з перших місяців зими, а над кожною локацією працюють дизайнери та агрономи.

В столичному парку готують сезонну виставку квітів (фото: facebook.com/spivochepole)

Цьогорічна виставка квітів буде відрізнятися від попередніх, але неодмінно сподобається як дорослим, так і дітям.

Окрім квіткових композицій, у парку будуть представлені інтерактивні зони дозвілля, каруселі, батутна зона та дитяча анімація. Для дорослих передбачені фуд-корти та пікнік зони.

Придбати квитки можна на офіційному сайті або на касі парку Співоче. Вхід представникам ЗСУ та людям з інвалідністю I-II категорії безкоштовний. Частина коштів з продажу квитків підуть на ЗСУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївРослиниВідпочинок дітей