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Весна на Певческом. В Киеве открывается грандиозная выставка цветов

В столичном парке готовят сезонную выставку цветов (фото: facebook.com/spivochepole)
 

25.04.2024

25 апреля на территории Печерского ландшафтного парка "Співоче" стартует весенняя выставка цветов. Новый сезон порадует посетителей ярким полотном цветов разных видов и видов, среди которых виолы, тюльпаны, нарциссы, ирисы, крокусы, мускари и другие многолетники.

Сотни тысяч весенних цветов будут украшать аллеи и лужайки парка.

В столичном парке готовят сезонную выставку цветов (фото: facebook.com/spivochepole)

Объемные фигуры и 3D композиции из декоративных растений, калейдоскоп цветов и яркие фотозоны станут изюминкой выставки. Вы сможете насладиться великолепным видом на цветочные поля, сделать яркие фото, провести время с близкими и, конечно, получить положительные впечатления на весь день.

Подготовка к весеннему сезону ведется с первых месяцев зимы, а над каждой локацией работают дизайнеры и агрономы.

В столичном парке готовят сезонную выставку цветов (фото: facebook.com/spivochepole)

Выставка цветов в этом году будет отличаться от предыдущих, но непременно понравится как взрослым, так и детям.

Кроме цветочных композиций в парке будут представлены интерактивные зоны досуга, карусели, батутная зона и детская анимация. Для взрослых есть фуд-корты и пикник зоны.

Купить билеты можно на официальном сайте или на кассе парка "Співоче". Вход представителям ВСУ и людям с инвалидностью I-II категории бесплатный. Часть средств по продаже билетов пойдут на ВСУ.

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