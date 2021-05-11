Фото: на ВДНГ можно будет исследовать жизнь динозавров (vdng.ua)

15.05.2021

"Планета динозавров" - это уникальное сочетание развлечений и научного музея под открытым небом. Над созданием экспонатов для экспозиции трудились ученые из музеев естествознания Аргентины, Польши, Китая и США. Благодаря детальному изучению вопроса и поддержке анатомов, палеонтологов и историков, главному креатору и идейному вдохновителю парка Дану Фирою удалось воссоздать максимально реалистичные условия жизни доисторических существ.



В парке можно будет увидеть аниматронные модели динозавров, доисторических птиц и летучих рептилий, которые некогда населяли Землю. Все они выполнены в реальном размере и размещены в условиях, аналогичным тем, что царили на планете во время их существования — это и есть главная гордость парка. В отличие от многочисленных дино и драконопаркив, "Планета Динозавров" не просто демонстрирует посетителям макеты динозавров. Гостей здесь пытаются перенести на 245 миллионов лет назад и полностью погрузить в соответствующую атмосферу и настроение, окунуть в дикий лес, полный сюрпризов и опасных неожиданностей.

Гости "Планеты динозавров" узнают об истории таинственной Мезозойской эры и побывают во всех ее периодах: триасовом, юрском, меловом. Для удобства парк разделят на несколько тематических зон.

В таинственных садах соберут удивительные растения, большинство из которых уже не является частью нашего мира, или встречаются на Земле очень редко.



Среди зоны с динозаврами разместят таких знаменитых существ, как Тиранозавр-Рекс, Трицератопс, Аллозавр, Спинозавр, Брахиозавр и остальных. Гости парка смогут узнать, чем отличаются хищники и травоядные динозавры и откроют для себя немало интересных фактов.



Посмотреть на птиц Мезозойской эры можно будет поднявшись на подвесные мосты, с них открывается чудесный вид на удивительных летающих рептилий, населявших планету в течение трех эпох.



В эре вулканов и комет разместят настоящий вулкан и остатки кометы в кратере, а также расскажут о том, как всего один удар неземной породы закончил эру господства динозавров и вызвал ядерную зиму, начав новый цикл существования Земли.



В зоне с раскопками, можно будет примерить роль палеонтолога, попробовать раскопать 4 больших скелета и сфотографироваться на память внутри двухметровой головы Тиранозавра. Впрочем, сделать яркие фото можно будет и в развлекательной зоне — здесь разместят шесть динозавров, которых уже укротили сотрудники парка — на них можно кататься верхом.



Для самых маленьких гостей "Планеты динозавров" подготовят подборку более чем с 40 раскрасками динозавров, шоу-программу с выступлением дино-рок-группы, а также разместят большой надувной батут.



Локация будет работать с соблюдением всех карантинных норм и рекомендаций Минздрава и ВОЗ.

С 15 мая выставка-парк "Планета динозавров" будет работать на ВДНГ ежедневно с 10:00 до 20:00. Стоимость билетов — от 130 грн (понедельник-вторник), от 170 грн (среда-воскресенье). В наличии есть льготные и семейные билеты.