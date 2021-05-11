Фото: на ВДНГ можна буде дослідити життя динозаврів (vdng.ua)

15.05.2021

"Планета динозаврів" — це унікальне поєднання розваг та наукового музею просто неба. Над створенням експонатів для експозиції працювали вчені з музеїв природознавства Аргентини, Польщі, Китаю та США. Завдяки досконалому вивченню питання та підтримці анатомів, палеонтологів й істориків, головному креатору та ідейному натхненнику парка Дану Фіроу вдалося відтворити максимально реалістичні умови життя доісторичних істот.



У парку можна буде побачити аніматроні моделі динозаврів, доісторичних птахів та летючих рептилій, що колись населяли Землю. Усі вони виконані в реальному розмірі та розміщенні в тих умовах, що панували на планеті за часи їхнього існування — це і є головна гордість парку. На відміну від численних дино та драконопарків, "Планета Динозаврів" не просто показує відвідувачам макети динозаврів, тут намагаються повністю перенести гостей парку на 245 мільйонів років тому — зануритися у дикий ліс, повний сюрпризів та небезпечних несподіванок.

Гості "Планети динозаврів" дізнаються про історію таємничої Мезозойської ери та побувають у всіх її періодах: тріасовому, юрському, крейдяному. Для зручності парк розділять на декілька тематичних зон.

У таємничих садах зберуть дивовижні рослини, більшість з яких вже не є частиною нашого світу, або зустрічаються на Землі надзвичайно рідко.



Серед зони з динозаврами розмістять таких знаменитих істот, як Тиранозавр-Рекс, Трицератопс, Алозавр, Спинозавр, Брахіозавр, тощо. Гості парку зможуть дізнатися, чим відрізняються хижаки та травоїдні динозаври й відкриють для себе чимало цікавих фактів.



Подивитися на птахів Мезозойської ери можна буде піднявшись на підвісні мости, з них відкриється вид на дивовижних летючих рептилій, що населяли планету впродовж трьох епох.



В ері вулканів та комет розмістять справжній вулкан та залишки комети в кратері, а також розкажуть про те, як один удар комети закінчив еру панування динозаврів та спричинив ядерну зиму, розпочавши новий цикл існування Землі.



У зоні з розкопками, можна буде приміряти роль палеонтолога, спробувати розкопати 4 великих скелети та сфотографуватися на згадку всередині двометрової голови Тиранозавра. Утім зробити яскраві фото можна буде й у розважальній зоні — тут розмістять шістьох динозаврів, яких вже приборкано співробітниками парку та на яких можна покататися верхи.



Для наймолодших гостей на "Планеті динозаврів" підготують добірку в понад 40 розмальовок з динозаврами, шоу-програму з виступом дино-рок-гурту, а також розмістять великий надувний батут.



Локація працюватиме з дотриманням усіх карантинних норм та рекомендацій МОЗ та ВООЗ.

З 15 травня виставка-парк "Планета динозаврів" працюватиме на ВДНГ щоденно з 10:00 до 20:00. Вартість квитків — від 130 грн (понеділок-вівторок), від 170 грн (середа-неділя). У наявності є пільгові та сімейні квитки.