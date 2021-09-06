Из металлолома - в произведение искусства: киевляне смогут увидеть уникальную выставку стальных фигур

С 10 сентября в первом павильоне Экспоцентра начнет работать "Галерея стальных фигур" - эта коллекция необычных железных экспонатов уже покорила Европу, а вот в Украину приедет впервые (билеты).

Захватывающая экспозиция состоит из 600 металлических фигур - на создание каждой потребовалось более тысячи элементов и до восьми месяцев ручного труда нескольких мастеров. Среди экспонатов из шестеренок, редукторов, тормозных колодок, цепей, болтов и гаек - фантастические животные, легендарные авто, герои комиксов, игр и сериалов. Все - тактильные.

В частности, во время посещения "Галереи металлических скульптур" на ВДНГ, гости выставки смогут сделать селфи в "Феррари", оседлать "Харлей", посидеть на троне из "Игры престолов" или пожать руку Дарту Вейдеру. Также в галерее можно будет выбрать, кто круче: Халк или Терминатор, Бэтмен или Трансформер, обняться с Элвисом Пресли и станцевать с Посипакой. Отличное настроение и сотни лайков в инстаграме гарантированы!

На ВДНХ откроют уникальную выставку стальных фигур (фото: H2D Exhibitions)

В день открытия экспозиции для гостей готовят супер-праздник. Создавать фантастическое настроение 10 сентября будут настоящие супергерои, а на входной билет только один день будет действовать скидка 50%.

Интересно знать

Идея создания "Галереи стальных фигур" принадлежит польским сталкерам. Детали для своих первых железных фигур инициатор и автор проекта Хосе Мариуш Олейник собирал прямо на свалке металлолома вблизи Варшавы. Впоследствии необычное хобби Мариуша так захватило других мастеров, что к нему присоединились еще 120 авторов. Именно они и создали "Галерею стальных фигур", которая стала первым местом в мире, где металлолом со свалок превращают в настоящее искусство.

"Галерея стальных фигур" уже произвела фурор на посетителей выставки в Польше и Берлине. Время отважным стальным рыцарям, забавным персонажам мультфильмов и крутым спорткарам покорить сердца украинцев.