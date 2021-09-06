З металолому - у витвір мистецтва: кияни зможуть побачити унікальну виставку сталевих фігур

З 10 вересня у першому павільйоні Експоцентру почне працювати "Галерея сталевих фігур" - колекція видовищних залізних експонатів, що вже підкорила Європу, а от до України приїде вперше (квитки).

Приголомшлива експозиція складається з 600 металевих фігур - на створення кожної з них знадобилося понад тисячу елементів та до восьми місяців ручної праці кількох робітників. Серед експонатів із шестерень, редукторів, гальмівних колодок, ланцюгів, болтів і гайок - фантастичні тварини, легендарні авто, герої коміксів, ігор та серіалів. Усі - тактильні.

Зокрема, під час відвідування "Галереї металевих скульптур" на ВДНГ в Києві гості виставки зможуть зробити селфі у "ферарі", осідлати "харлей", посидіти на троні з "Гри престолів" або потиснути руку Дарту Вейдеру. Також на виставці можна буде вибрати, хто крутіший: Халк чи Термінатор, Бетмен чи Трансформер, обійнятися з Елвісом Преслі та станцювати з Посіпакою. Чудовий настрій і сотні лайків в інстаграмі для будь-якого вибору - гарантовано!

На ВДНГ відкриють унікальну виставку сталевих фігур (фото: H2D Exhibitions)

У день відкриття експозиції для гостей готують суперсвято. Створювати фантастичний настрій 10 вересня допомагатимуть справжні супергерої, а на вхідний квиток лише один день діятиме знижка 50%.

Цікаво знати

Ідея створення "Галереї сталевих фігур" належить польським сталкерам. Деталі для своїх перших залізних фігур ініціатор і автор проєкту Хосе Маріуш Олейнік збирав просто на звалищі металолому поблизу Варшави. Згодом незвичне хобі Маріуша так захопило інших майстрів, що до нього долучилися ще 120 найкращих світових творців. Саме вони і створили "Галерею сталевих фігур", яка стала першим місцем у світі, де металолом зі сміттєзвалищ перетворюють на справжнє мистецтво.

"Галерея сталевих фігур" уже спричинила фурор серед відвідувачів у Польщі та Берліні. Час відважним сталевим лицарям, кумедним мультперсонажам і найкрутішим спорткарам підкорити серця українців.