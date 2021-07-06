"Чорнобиль. Подорож": начался марафон экскурсий
07.07.2021-15.07.2021
В павильоне №1 на ВДНХ до 15 июля включительно работает мультимедийная выставка "Чернобыль. Путешествие", открытая к 35-летию Чернобыльской катастрофы и реализованая агентством Gres Todorchuk.
Бесплатные экскурсии по выставке проведут ее куратор Павел Гудимов и главный менеджер Юлия Соловей. Расписание экскурсий: вторник, среда, пятница - 18:00, суббота и воскресенье - 11:00 и 13:00. Также по четвергам 8 и 15 июля на выставке пройдут показы фильмов "Микрофон" и "Голоса Чернобыля" с кинокритиком Андреем Алферовым.
Вход свободный по предварительной регистрации.
Также посетители "Чорнобиль. Подорож" смогут:
- отправиться в VR-путешествие зоной отчуждения и осмотреть ее с высоты птичьего полета;
- прогуляться живым лесом, который растет прямо посреди павильона;
- заглянуть в интерактивные бинокли и увидеть диких животных Чернобыльского биосферного заповедника - крупнейшей природоохранной территории Украины;
- рассмотреть Кубок обладателей кубков УЕФА, который киевский "Динамо" завоевал в 1986 году по несколько дней после аварии на ЧАЭС;
- увидеть десятки работ авторов со всего мира: от картин Марии Примаченко до видео "Marooned" группы Pink Floyd, которое было снято в Припяти;
- благодаря интерактивным экспонатам узнать о том, как образуется электроэнергия на атомной станции, работает ли сейчас ЧАЭС и каким может быть будущее зоны отчуждения.
Фото с выставки "Чорнобиль. Подорож" (Gres Todorchuk)
Добавим, что выставка работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00 с соблюдением температурного скрининга и масочного режима