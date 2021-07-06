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"Чорнобиль. Подорож": розпочався марафон екскурсій

Новость на русском → Вівторок 06 липня 2021 22:37
"Чорнобиль. Подорож": розпочався марафон екскурсій Фото з виставки "Чорнобиль. Подорож" (Gres Todorchuk)

07.07.2021-15.07.2021

У павільйоні №1 на ВДНГ до 15 липня включно працює мультимедійна виставка "Чорнобиль. Подорож", відкрита до 35-річчя Чорнобильської катастрофи і реалізована агенцією Gres Todorchuk.

Безкоштовні екскурсії виставкою проведуть її куратор Павло Гудімов і головна менеджерка Юлія Соловей. Розклад екскурсій: вівторок, середа, п’ятниця – 18:00, субота і неділя – 11:00 і 13:00. Також по четвергах 8 і 15 липня на виставці пройдуть покази фільмів "Мікрофон" і "Голоси Чорнобиля" з кінокритком Андрієм Алферовим.

Вхід вільний за попередньою реєстрацією.

Також відвідувачі "Чорнобиль. Подорож" зможуть:

  • вирушити у VR-подорож зоною відчуження та оглянути її з висоти пташиного польоту;
  • прогулятися живим лісом, що росте просто посеред павільйону;
  • зазирнути в інтерактивні біноклі та побачити диких тварин Чорнобильського біосферного заповідника — найбільшої природоохоронної території України;
  • роздивитись Кубок володарів кубків УЄФА, який київський "Динамо" виборов 1986 року за кілька днів після аварії на ЧАЕС;
  • побачити десятки робіт авторів з усього світу: від картин Марії Примаченко до відео “Marooned” гурту Pink Floyd, що було знято в Прип’яті;
  • завдяки інтерактивним експонатам дізнатись про те, як утворюється електроенергія на атомній станції, чи працює зараз ЧАЕС та яким може бути майбутнє зони відчуження.

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Фото з виставки "Чорнобиль. Подорож" (Gres Todorchuk)

Додамо, що виставка працює з вівторка по неділю з 10:00 до 20:00 з дотриманням температурного скринінгу і маскового режиму

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