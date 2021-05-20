"Чорнобиль. Подорож": унікальна мультимедійна виставка відкрилася у Києві
20.05.2021-15.07.2021
У павільйоні №1 столичного ВДНГ щодня з 10:00 до 20:00 (окрім понеділка) діє унікальна мультимедійна виставка "Чорнобиль. Подорож".
Вона складається із сімох смислових блоків - від світового контексту переломного 1986 року до розповіді про саму аварію, від історій людей, долі яких нерозривно пов’язані з подіями 26 квітня 1986-го, до діалогу щодо подальшої долі Чорнобиля, його майбутнього.
Що чекає на відвідувачів виставки:
- рідкісні архівні фото і відео, розсекречені документи КДБ, спогади та історії людей, чиє життя назавжди змінила катастрофа
- точки з віртуальною реальністю, що перенесуть до зони відчуження і дозволять стати свідком накриття четвертого енергоблока Новим безпечним конфайнментом
- десятки робіт авторів з усього світу: від Чорнобильської серії Марії Примаченко до відео "Marooned" гурту Pink Floyd, що було знято в Прип’яті
- інтерактивні біноклі, які дозволять зазирнути до нинішньої зони відчуження - найбільшого заповідника України, де працюють учені з усього світу
- живий ліс у центральній залі павільйону №1 ВДНГ як символ відновлення, сили природи та початку нового життя.
- локації для історій, запитань і пропозицій, що доповнять експозицію.
Фото: у Києві відкрилась виставка "Чорнобиль. Подорож" (Gres Todorchuk PR)
Виставка працює з дотриманням усіх карантинних вимог: температурного скринінгу, маскового режиму та обмеження кількості відвідувачів.
Поринути у "Чорнобиль. Подорож" можна до 15 липня. Вартість безкоштовна за попередньою реєстрацією.