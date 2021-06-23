Арт-музей под открытым небом: на ВДНГ появились работы украинских художников

На ВДНГ состоится серия художественных инициатив, в которых художники и художницы будут рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Экспоцентра.

Следуя тенденции сохранения культурного наследия, они критически осмыслят период создания ВДНГ, актуализируют модернистскую эстетику комплекса и подчеркнут ее ценность. Работы станут вдохновением для всех резидентов и гостей Экспоцентра и обратят их внимание, не только на развлекательные зоны, а и на общий архитектурный ансамбль комплекса.

Участниками Выставки стали украинские художники, которые в предыдущие годы в своих творческих практиках вдохновлялись эстетикой ВДНГ, - это Жанна Кадырова и Ксения Гнилицкая. Их работы будут временно экспонироваться на территории Экспоцентра. Так, например, проект "Реканонизация" 2017 года Жанны Кадыровой можно будет увидеть на входной группе павильона №2, а внутри оранжереи, где сейчас завершается реконструкция, - разместят "Сон Пьера Мичели, или памятник победы сапротрофов", работу 2019 года Ксении Гнилицкой.

В то же время 12 художников, среди которых Анатолий Белов, Екатерина Бучацкая, Богдан Бунчак, Ксения Гнилицкая, Алиса Колодуб, Евгений Коршунов, Дана Космина, Екатерина Лисовенко, Богдан Мороз, Даниил Немировский, Анна Самар, Елена Сиятовская и Дария Чечушкова, создали тематические арт-постеры о знаковых локациях ВДНГ: павильонах, лесе, яблоневом саде и фонтане. Работы разместили на главной аллее возле центрального входа в комплекс.

В начале июня также начался длительный проект "Питомник каштанов Саши Долгого". В прошлом году художник собрал в Киеве и прорастил около сотни каштанов. А уже в этом месяце высадил ростки деревьев на территории ВДНГ. Когда каштаны окрепнут - их пересадят на улицы Киева. Проект начнет реализовывать ряд экоинициатив, запланированных на территории Экспоцентра.

В целом художественные работы будут появляться на ВДНГ постепенно, продолжая и дополняя друг друга.

Куратором нового сезона стала искусствовед, знаток советской архитектуры и участница художественной инициативы "ДЕ НЕ ДЕ" Евгения Моляр. Идея проекта и визуальная концепция разработаны совместно с коммуникационным агентством Dontstop Agency, брендинговой студией COLOMO и при участии креативного продюсера ВДНГ Наталии Веревки.

"Мы хотим, чтобы ВДНГ вдохновлял на размышления о ценностях, о прошлом, настоящем и будущем, о том, какое значение для нас имеет наша история, а ее сохранение - наша общая ответственность перед будущими поколениями", - отмечает Моляр.

В течение теплого сезона в Пикник Саду ВДНГ также будет работать Шатер вдохновения. Там будут проходить культурные события - концерты, литературные чтения и лекции.

Напомним, что "Лето на ВДНГ" в этом году началось уже в мае и будет ждать гостей до самой середины осени. Именно в рамках этого сезона и будет реализована инициатива "ВДНГ вдохновляет".

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