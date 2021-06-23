Арт-музей під відкритим небом: на ВДНГ з'явилися роботи українських художників

На ВДНГ відбудеться серія мистецьких ініціатив, в яких художники і художниці будуть міркувати про минуле, сьогодення і майбутнє Експоцентру.

Сповідуючи тенденції збереження культурної спадщини, митці критично осмислюватимуть період створення ВДНГ, актуалуалізуватимуть модерністську естетику комплексу, підкреслюючи її цінність. А також своїм мистецтвом надихатимуть усіх резидентів та відвідувачів на її збереження. Організатори зазначають, що насичуючи сучасний ВДНГ різноманітним культурним та розважальним контентом, намагаються зберегти його цілісність і підкреслити загальний архітектурний ансамбль.

При розробці програми команда Експоцентру звернулася зокрема до українських художниць, котрі в попередні роки надихалися естетикою ВДНГ у своїх творчих практиках - це Жанна Кадирова та Ксенія Гнилицька. Їхні роботи будуть тимчасово експоновані на території Експоцентру. Так, наприклад, проєкт "Реканонізація" 2017 року Жанни Кадирової можна буде побачити на вхідній групі павільйону №2, а всередині оранжереї, де наразі завершується реконструкція - розмістять "Сон П'єра Мічелі або пам'ятник перемоги сапротрофів", роботу 2019 року Ксенії Гнилицької.

Водночас 12 митців, серед яких Анатолій Бєлов, Катерина Бучацька, Богдан Бунчак, Ксенія Гнилицька, Аліса Колодуб, Дана Косміна, Катерина Лісовенко, Богдан Мороз, Данііл Немировський, Анна Самар, Олена Сіятовська та Дарія Чечушкова, створили тематичні артпостери про знакові локації ВДНГ: павільйони, ліс, яблуневий сад та фонтан. Роботи розмістили на головній алеї біля центрального входу.

На початку червня також розпочався довготривалий проєкт "Розсадник каштанів Саші Долгого". Минулого року художник зібрав у Києві та проростив близько сотні каштанів. А вже цього місяця висадив паростки дерев на території ВДНГ, коли каштани зміцніють - їх пересадять на вулиці Києва. Проєкт розпочав низку екоініціатив, запланованих на території Експоцентру.

Загалом мистецькі роботи з’являтимуться на ВДНГ поступово, продовжуючи та доповнюючи одне одного.

Кураторкою нового сезону стала мистецтвознавиця, знавець радянської архітектури та учасниця мистецької ініціативи "ДЕ НЕ ДЕ" Євгенія Моляр. Ідея проєкту та візуальна концепція розроблені спільно з комунікаційною агенцією Dontstop Agency, брендинговою студією COLOMO та за участі креативної продюсерки ВДНГ Наталії Верьовки.

"Ми хочемо, щоб ВДНГ надихав на роздуми про цінності, про минуле, сучасне та майбутнє, про те, яке значення для нас має наша історія, а її збереження - наша спільна відповідальність перед майбутніми поколіннями", - зазначає Моляр.

Протягом теплого сезону на ВДНГ також працюватиме Шатер натхнення, що розмістився у Пікнік Саду. Там відбуватимуться різноманітні культурні події - концерти, літературні читання та лекції.

Нагадаємо, що "Літо на ВДНГ" цього року почалось вже у травні й чекатиме на гостей аж до середини осені. Саме в рамках цього сезону і буде реалізовано ініціативу "ВДНГ надихає".

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