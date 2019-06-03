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Сергей Жадан: творческий вечер

 

23.08.2019

23 августа 2019 в Киеве, в Октябрьском дворце состоится большой творческий вечер харьковского поэта Сергея Жадана.

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Во время вечера прозвучат как новые, так и давно всем известные и любимые стихи. Организаторы обещают поклонникам литературы много сюрпризов и неожиданностей. Кроме автора, на сцену Октябрьского выйдут невероятные и неожиданные гости — актеры и музыканты. А вот кто именно это будет станет известно позднее. Организаторы мероприятия не хотят открывать сразу все секреты и тайны.

Сам Жадан обещает: "Это будет действительно особый вечер, мне очень хочется собрать на сцене и в зале людей, которых я люблю, людей, которым я доверяю и к которым прислушиваюсь. Надеюсь, 23 августа именно так и будет".

Узнать стоимость и купить билеты можно здесь. 

Творческий вечер с Сергеем Жаданом 

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