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Сергій Жадан: творчий вечір

 

23.08.2019

23 серпня 2019 в Києві, в Жовтневому палаці відбудеться великий творчий вечір харківського поета Сергія Жадана.

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Під час вечора прозвучать як нові, так і давно всім відомі і улюблені вірші. Організатори обіцяють шанувальникам літератури багато сюрпризів та несподіванок. Крім автора, на сцену Жовтневого вийдуть неймовірні і несподівані гості — актори і музиканти. А ось хто саме це стане відомо пізніше. Організатори заходу не хочуть відкривати всі секрети і таємниці.

Сам Жадан обіцяє: "Це буде дійсно особливий вечір, мені дуже хочеться зібрати на сцені і в залі людей, яких я люблю, людей, яким я довіряю і до яких прислухаюся. Сподіваюся, 23 серпня саме так і буде".

Дізнатися вартість і купити квитки можна тут.

Творчий вечір з Сергієм Жаданом

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