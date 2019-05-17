В Украине впервые покажут ледовое шоу Cirque Du Soleil - Crystal

Знаменитый во всем мире Cirque du Soleil представит в Киеве новое ледовое шоу Crystal, в котором сочетаются цирковое искусство и фигурное катание. Как и все постановки Cirque du Soleil, этому шоу нет аналогов. Представления будут проходить в столичном Дворце спорта с 13 по 16 февраля 2020 года.

Шоу Crystal создали режиссеры Шана Кэрролл (Shana Carroll) и Себастиан Солдевила (Sebastien Soldevila).

Crystal — главная героиня, которая рассказывает историю о самопознании и погружает зрителей в мир собственного воображения. Это путешествие, в котором не обойтись без выбросов адреналина, помогает ей почувствовать себя независимой, уверенной, любознательной и творческой личностью.

Шоу Crystal приглашает вас оставить повседневную действительность и окунуться в мир фантазий с впечатляющими визуальными приемами и оригинальным музыкальным сопровождением.

Шоу рекомендовано для зрителей всех возрастов.

График представлений:

Четверг, 13 февраля в 19:00

Пятница, 14 февраля в 19:00

Суббота, 15 февраля в 11:00/ 15:00/ 19:00

Воскресенье, 16 февраля в 11:00/ 15:00

В международном туре CRYSTAL участвуют 43 артиста, а также более 40 членов технического персонала из 21 страны мира.

Crystal является оригинальным творением Cirque du Soleil начиная с 1984 года. Компания подарила магию и удовольствие более 180 миллионам зрителям в более чем 450 городах на шести континентах. Сегодня Cirque du Soleil насчитывает более 4000 сотрудников и 1300 артистов из 50 стран. В 2019 году по всему миру одновременно представлено около 19 спектаклей.