В Україні вперше покажуть льодове шоу Cirque Du Soleil - Crystal

Знаменитий у всьому світі Cirque du Soleil представить у Києві нове льодове шоу Crystal, в якому поєднуються циркове мистецтво і фігурне катання. Як і всі постановки Cirque du Soleil, цьому шоу немає аналогів. Вистави будуть проходити в столичному Палаці спорту з 13 по 16 лютого 2020 року.

Шоу Crystal створили режисери Шана Керролл (Shana Carroll) і Себастіан Солдевила (Sebastien Soldevila).

Crystal — головна героїня, яка розповідає історію про самопізнання і занурює глядачів у світ власної уяви. Ця подорож, в якій не обійтися без викидів адреналіну, допомагає їй відчути себе незалежною, впевненою, допитливою і творчою особистістю.

Шоу Crystal запрошує вас залишити повсякденну дійсність і поринути у світ фантазій з вражаючими візуальними прийомами і оригінальним музичним супроводом.

Шоу рекомендовано для глядачів різного віку.

Графік вистав:

Четвер, 13 лютого о 19:00

П'ятниця, 14 лютого о 19:00

Субота, 15 лютого 11:00/ 15:00/ 19:00

у Неділю, 16 лютого в 11:00/ 15:00

У міжнародному турі CRYSTAL беруть участь 43 артиста, а також понад 40 членів технічного персоналу з 21 країни світу.

Crystal є оригінальним витвором Cirque du Soleil починаючи з 1984 року. Компанія подарувала магію і задоволення більше 180 мільйонів глядачів у більш ніж 450 містах на шести континентах. Сьогодні Cirque du Soleil нараховує понад 4000 співробітників і 1300 артистів з 50 країн. У 2019 році по всьому світу одночасно представлено близько 19 вистав.