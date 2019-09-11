Театральные среды в Caribbean Club: устройте себе небанальный вечер

Уже на протяжении пяти лет Caribbean Club Concert Hall радует гостей спектаклями театра-студии импровизации «Черный Квадрат». Каждую среду легендарное столичное заведение приглашает киевлян и гостей столицы провести уютный вечер, наслаждаясь забавными и ироничными спектаклями о любви, сексе и дружбе.

Приятная компания, удобное кресло, бокал любимого напитка и вкусный ужин - это все про «Черный Квадрат» Caribbean Club Concert Hall. Здесь вы можете встретиться с друзьями, отдохнуть после работы или провести время с любимым человеком.

В сентябре и октябре гостей ждут 8 спектаклей: «9,5 минут до и после секса или перебор горит» (11 сентября), «Секс. Временно доступен» (18 сентября), «Тестостерон или Пир Духа» (25 сентября), «Офис. Зажги в себе желание» (2 октября), «Секс в разных театрах» (9 октября), «Ужасно хочется поцеловать» (16 октября), «Две полоски или Двойная сплошная Любви» (23 октября) и «Topless. Все включено» (30 октября). Коротко рассказываем о каждом из них.

Купить билеты можно на сайте Caribbean Club Concert Hall.

Театр-студия "Черный квадрат" в Caribbean Club Concert-Hall Каждую среду в 19:30

11 сентября - «9,5 минут до и после секса или перебор горит»

Проект «Черного квадрата», который пользуется просто бешеной популярностью. Спектакль о том, какими окольными, иногда просто ложными путями пара (хотя, не всегда только пара) людей приходит или не приходит к сексу и какими причудливыми способами стараются потом уйти от последствий. Как происходит, что мужчина и женщина оказываются в одной постели? Что следует делать, и не нужно говорить? А что случается само собой? Что происходит дальше? Что-то же меняется внутри нас после всего этого? Вот вопросы этого проекта, на которые актеры будут искать ответы.

18 сентября - «Секс. Временно доступен»

Муж и жена. До, после и вместо секса. В этом спектакле допускаются свободные от цензуры образы, вольный пересказ Гамлета в жесткой убийственно смешной манере. Степень открытости этого спектакля так высока, что людям с проблемами в свободе выбора личной интимной жизни смотреть его - эмоционально опасно. Этот спектакль для взрослых не по паспорту, а по состоянию души.

25 сентября - «Тестостерон или Пир Духа»

Это уникальный спектакль не похожий на другие спектакли «Черного квадрата». На него стоит приводить друзей-иностранцев, потому что он будет понятен даже тем, кто не знает по-нашему ни единого слова. В нем есть и полностью немые этюды, и танцы, и веселые монологи, и массовые сцены. Это сплошная экспрессия, безжалостно обнаженные эмоции, фонтан позитива и самоубийственной иронии. После просмотра спектакля возникает сильное сожаление по поводу того, что все так быстро закончилось.

Купить билеты можно на сайте Caribbean Club Concert Hall.

2 октября - «Офис. Зажги в себе желание»

Этот спектакль можно было бы назвать «Хроники одного офиса». История про «белые воротнички», которым надоело ничего не делать, и они решили плюнуть в вечность. В спектакле есть все: фирменный искрометный юмор, философия, романтика, Бэтмен, интриги, полиция, спешащие на помощь Чип и Дейл, любовь, секс, Гоги и поэзия. Но - тсссс, об этом вы узнаете только придя на спектакль!

9 октября - «Секс в разных театрах»

Стихотворные пародии и тонкий интеллектуальный юмор. Пародии на спектакль «До и после секса»: если бы их решили поставить театры им. Леси Украинский, им. Ивана Франко, театр оперы и балета и другие. Если вы устали от серых равнодушных будней, самое время отдохнуть и посмеяться. В выступлении возможна ненормативная лексика.

16 октября - «Ужасно хочется поцеловать»

Что делать если человек, которого ты любил и любишь выходит замуж за твоего друга? Можно ли сохранить любовь несмотря ни на что? И как это сделать? Что во власти наших чувств, а над какими чувствами мы не властны? На эти вопросы актеры будут искать ответы с элегантным юмором и максимальной откровенностью. Спектакль на 100% о любом из нас. И если такая ситуация с вами еще не случалась: «то всему свое время, - сказала бабушка и вылезла из-под колес трамвая».

23 октября - «Две полоски или Двойная сплошная Любви»

Комедия об отношениях и беременность. Этот спектакль для тех, кто хочет и не хочет, ждет и боится, боится и ждет, думает и планирует, уговаривает и отказывает. Говорить о беременности и не сказать о сексе «Черный квадрат» просто не может. Поэтому, открытость, интимность и эротизм присутствуют в полной мере. Ну, а юмор красной линией проходит через все истории спектакля. Идеальная представление, чтобы посмеяться и растрогаться.

30 октября - «Topless. Все включено»

Легкая, остро-эротическая и сексуально-откровенная комедия. О сексе, но без перебора. С изящно обнаженными женщинами и с элегантно одетыми мужчинами. Три пары, три истории - и в каждом случае неизвестно, кто победит в этом противостоянии силы и нежности. А точнее - будет ли кому праздновать эту самую победу?! Что поделаешь: любовь - часто играет с нами злые шутки. Любовь - самая несерьезная из серьезных вещей в этом мире.

Купить билеты можно на сайте Caribbean Club Concert Hall.

Спектакли имеют возрастное ограничение: 18+.