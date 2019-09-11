Театральні середи в Caribbean Club: влаштуйте собі небанальний вечір

Вже протягом п’яти років Caribbean Club Concert Hall тішить гостей виставами театру-студії імпровізації «Чорний Квадрат». Щосереди легендарний столичний заклад запрошує киян та гостей столиці провести затишний вечір, насолоджуючись кумедними та іронічними виставами про кохання, секс та дружбу.

Приємна компанія, зручне крісло, келих улюбленого напою та смачна вечеря - це все про «Чорний Квадрат» у Caribbean Club Concert Hall. Тут ви можете зустрітися з друзями, відпочити після роботи або провести час з коханою людиною.

У вересні та жовтні на гостей чекають 8 вистав: «9,5 хвилин до та після сексу або перебір горить» (11 вересня), «Секс. Тимчасово доступний» (18 вересня), «Тестостерон або Пір Духа» (25 вересня), «Офіс. Запали в собі бажання» (2 жовтня), «Секс у різних театрах» (9 жовтня), «Страшенно хочеться поцілувати» (16 жовтня), «Дві смужки або Подвійна суцільна Любові» (23 жовтня) та «Topless. Усе включено» (30 жовтня). Коротко розповідаємо про кожну з них.

Купити квитки можна на сайті Caribbean Club Concert Hall.

Театр-студія "Чорний квадрат" Caribbean Club Concert-Hall щосереди о 19:30

11 вересня - «9,5 хвилин до та після сексу або перебір горить»

Проект «Чорного квадрата», який користується просто шаленою популярністю. Вистава про те, якими обхідними, іноді просто неправдивими шляхами пара (хоча, не завжди тільки пара) людей приходить або не приходить до сексу і якими химерними способами стараються потім піти від наслідків. Як відбувається, що чоловік і жінка опиняються в одному ліжку? Що варто робити, і що не потрібно говорити? А що трапляється саме собою? Що відбувається далі? Щось же змінюється всередині нас після всього цього? Ось питання цього проекту, на які актори будуть шукати відповіді.

18 вересня - «Секс. Тимчасово доступний»

Чоловік і дружина. До, після і замість сексу. У цьому спектаклі допускаються вільні від цензури образи, вільний переказ Гамлета в жорсткій убивчо смішній манері. Ступінь відвертості цієї вистави така висока, що людям з проблемами у свободі вибору особистого інтимного життя дивитися його – емоційно небезпечно. Ця вистава для дорослих не по паспорту, а за станом душі.

25 вересня - «Тестостерон або Пір Духа»

Це унікальний спектакль не схожий на інші спектаклі «Чорного Квадрата». На нього варто приводити друзів-іноземців, тому що він буде зрозумілий навіть тим, хто не знає по-нашому ні єдиного слова. У ньому є і повністю німі етюди, і танці, і веселі монологи, і масові сцени. Це суцільна експресія, безжально оголені емоції, фонтан позитиву і самогубної іронії. Після перегляду вистави виникає сильна жаль з приводу того, що все так швидко закінчилося.

Купити квитки можна на сайті Caribbean Club Concert Hall.

2 жовтня - «Офіс. Запали в собі бажання»

Цей спектакль можна було б назвати «Хроніки одного офісу». Історія про «білі комірці», яким набридло нічого не робити, і вони вирішили плюнути у вічність. У виставі є все: фірмовий іскрометний гумор, філософія, романтика, Бетмен, інтриги, поліція, що поспішають на допомогу Чіп і Дейл, любов, секс, Гогі і поезія. Але – тсссс, про це ви дізнаєтеся тільки прийшовши на виставу!

9 жовтня - «Секс у різних театрах»

Віршовані пародії і тонкий інтелектуальний гумор. Пародії на виставу «До і після сексу»: якби їх вирішили поставити театри ім. Лесі Українки, ім. Івана Франка, театр опери та балету та інші. Якщо ви втомилися від сірих байдужих буднів, саме час відпочити і посміятися. У виступі можлива ненормативна лексика.

16 жовтня - «Страшенно хочеться поцілувати»

Що робити якщо людина, яку ти любив і любиш виходить заміж за твого друга? Чи можна зберегти любов незважаючи ні на що? І як це зробити? Що у владі наших почуттів, а над якими почуттями ми не владні? На ці питання актори будуть шукати відповіді з елегантним гумором і максимальною відвертістю. Вистава на 100% про будь-кого з нас. І якщо ця ситуація з вами ще не відбулася: «то на все свій час, – сказала бабуся і вилізла з-під коліс трамвая».

23 жовтня - «Дві смужки або Подвійна суцільна Любові»

Комедія про відносини та вагітність. Ця вистава для тих, хто хоче і не хоче, чекає і боїться, боїться і чекає, думає і планує, вмовляє і відмовляє. Говорити про вагітність і не сказати про секс «Чорний квадрат» просто не може. Тому, відвертість, інтимність і еротизм присутні в повній мірі. Ну, а гумор червоною лінією проходить через всі історії вистави. Ідеальна вистава, щоб насміятися та розчулитися.

30 жовтня - «Topless. Усе включено»

Легка, гостро-еротична і сексуально-відверта комедія. Про секс, але без перебору. З витончено оголеними жінками і з елегантно одягненими чоловіками. Три пари, три історії – і в кожному випадку невідомо, хто переможе в цьому протистоянні сили й ніжності. А точніше – чи буде кому святкувати цю саму перемогу?! Що поробиш: любов – часто грає з нами злі жарти. Любов – сама несерйозна з серйозних речей у цьому світі.

Купити квитки можна на сайті Caribbean Club Concert Hall.

Вистави мають вікове обмеження: 18+.