Театр-студия импровизации "Черный Квадрат" в Caribbean Club Concert Hall

08.05.2019 - 29.05.2019
Каждую среду Caribbean Club Concert Hall приглашает киевлян и гостей столицы провести уютный вечер на спектаклях театра-студии импровизации "Черный Квадрат". Здесь вы можете отдохнуть после работы, встретиться с друзьями или провести время с любимым человеком.
"Черный Квадрат" Caribbean Club Concert Hall - интересный вечер с вкусным ужином и бокалом любимого напитка. В мае для гостей приготовили 4 спектакля: "Секс в разных театрах" (8 мая), "21 минута до и после секса или перебор горит" (15 мая), "Topless. Все включено" (22 мая) и "Любовь бывает дважды" (29 мая). Коротко рассказываем о каждом из них.
8 мая: "Секс в разных театрах"
Стихотворные пародии и тонкий интеллектуальный юмор. Пародии на спектакль "До и после секса": если бы их решили поставить театры им. Леси Украинский, им. Ивана Франко, театр оперы и балета, и другие.
Если вы устали от серых будней, самое время отдохнуть и посмеяться. Людям без чувства юмора и с детьми вход категорически запрещен. В выступлении возможна ненормативная лексика.
15 мая: "21 минута до и после секса или перебор горит"
Проект "Черного квадрата", который пользуется просто бешеной популярностью. Спектакль о том, какими окольными, иногда просто ложными путями пара (хотя, не всегда только пара) людей приходит или не приходит к сексу и какими причудливыми способами стараются потом уйти от последствий.
Как происходит, что мужчина и женщина оказываются в одной постели? Что следует делать, и что не нужно говорить? А что случается само собой? Что происходит дальше? Что-то же меняется внутри нас после всего этого? На эти вопросы актеры будут искать ответы.
22 мая: "Topless. Все включено"
Легкая, остро-эротическая и сексуально-откровенная комедия. Три пары, три истории - и в каждом случае неизвестно кто победит в этом противостоянии силы и нежности. А точнее — будет ли кому праздновать эту самую победу?! Что поделаешь: любовь — часто играет с нами злые шутки. Любовь — самая несерьезная из серьезных вещей в этом мире.
Остроумный, но глубокий. О сексе, но без перебора. С изящно обнаженными женщинами и с элегантно одетыми мужчинами. Те, кто не может прямо сейчас взять и поехать на отдых — не унывайте: театр привез отдых к вам.
29 мая: "Любовь бывает дважды"
У каждого из нас есть первая любовь. Первая, но не последнее. В большинстве случаев за ней появляется вторая. А что делать, если первая еще не ушла, а вторая уже появилось? И вот они встречаются.
Любовный четырехугольник, где двое мужчин и две женщины пытаются разобраться что делать с любовью, и сколько она живет. Спектакль, конечно, комедия, но с сентиментально-душевным ощущениям. Обречен на успех. Потому что с таким юмором и легкостью говорить о самых важных вещах нашей жизни умеет говорить только "Черный квадрат".
Спектакли имеют возрастное ограничение: 18+. Билеты можно найти здесь.