Театр-студия импровизации "Черный Квадрат" в Caribbean Club Concert Hall

Topless. Все включено (фото: пресс-служба)

08.05.2019 - 29.05.2019

Каждую среду Caribbean Club Concert Hall приглашает киевлян и гостей столицы провести уютный вечер на спектаклях театра-студии импровизации "Черный Квадрат". Здесь вы можете отдохнуть после работы, встретиться с друзьями или провести время с любимым человеком.

"Черный Квадрат" Caribbean Club Concert Hall - интересный вечер с вкусным ужином и бокалом любимого напитка. В мае для гостей приготовили 4 спектакля: "Секс в разных театрах" (8 мая), "21 минута до и после секса или перебор горит" (15 мая), "Topless. Все включено" (22 мая) и "Любовь бывает дважды" (29 мая). Коротко рассказываем о каждом из них.

8 мая: " Секс в разных театрах"



Стихотворные пародии и тонкий интеллектуальный юмор. Пародии на спектакль "До и после секса": если бы их решили поставить театры им. Леси Украинский, им. Ивана Франко, театр оперы и балета, и другие.



Если вы устали от серых будней, самое время отдохнуть и посмеяться. Людям без чувства юмора и с детьми вход категорически запрещен. В выступлении возможна ненормативная лексика.



15 мая: " 21 минута до и после секса или перебор горит"



Проект "Черного квадрата", который пользуется просто бешеной популярностью. Спектакль о том, какими окольными, иногда просто ложными путями пара (хотя, не всегда только пара) людей приходит или не приходит к сексу и какими причудливыми способами стараются потом уйти от последствий.



Как происходит, что мужчина и женщина оказываются в одной постели? Что следует делать, и что не нужно говорить? А что случается само собой? Что происходит дальше? Что-то же меняется внутри нас после всего этого? На эти вопросы актеры будут искать ответы.

22 мая: " Topless. Все включено"



