Театр-студія імпровізації "Чорний Квадрат" Caribbean Club Concert Hall

Topless. Все включено (фото: прес-служба)

08.05.2019 - 29.05.2019

Щосереди Caribbean Club Concert Hall запрошує киян та гостей столиці провести затишний вечір на виставах театру-студії імпровізації "Чорний Квадрат". Тут ви можете відпочити після роботи, зустрітися з друзями або провести час з коханою людиною.

"Чорний Квадрат" у Caribbean Club Concert Hall - цікавий вечір зі смачною вечерею та келихом улюбленого напою. У травні для гостей приготували 4 вистави: "Секс у різних театрах" (8 травня), "21 хвилина до та після сексу або перебір горить" (15 травня), "Topless. Усе включено" (22 травня) та "Кохання буває двічі" (29 травня). Коротко розповідаємо про кожну з них.

8 травня: " Секс у різних театрах"

Віршовані пародії і тонкий інтелектуальний гумор. Пародії на виставу "До і після сексу": якби їх вирішили поставити театри ім. Лесі Українки, ім. Івана Франка, театр опери та балету та інші.

Якщо ви втомилися від сірих байдужих буднів, саме час відпочити і посміятися. Людям без почуття гумору і з дітьми вхід категорично заборонений. У виступі можлива ненормативна лексика.

15 травня: " 21 хвилина до і після сексу або перебір горить"



Проект "Чорного квадрата", який користується просто шаленою популярністю. Вистава про те, якими обхідними, іноді просто неправдивими шляхами пара (хоча, не завжди тільки пара) людей приходить або не приходить до сексу і якими химерними способами стараються потім піти від наслідків.

Як відбувається, що чоловік і жінка опиняються в одному ліжку? Що варто робити, і що не потрібно говорити? А що трапляється саме собою? Що відбувається далі? Щось же змінюється всередині нас після всього цього? Ось питання цього проекту, На ці питання актори будуть шукати відповіді.

22 травня: " Topless. Усе включено"





Легка, гостро-еротична і сексуально-відверта комедія. Три пари, три історії – і в кожному випадку невідомо, хто переможе в цьому протистоянні сили й ніжності. А точніше – чи буде кому святкувати цю саму перемогу?! Що поробиш: любов – часто грає з нами злі жарти. Любов – сама несерйозна з серйозних речей у цьому світі.

Дотепний, але глибокий. Про секс, але без перебору. З витончено оголеними жінками і з елегантно одягненими чоловіками. Ті, хто не може прямо зараз взяти і поїхати на відпочинок – не сумуйте: театр привіз відпочинок до вас!



29 травня: " Любов буває двічі"

У кожного з нас є перше кохання. Перша, але не останнє. У більшості випадків за ним з’являється друге. А що робити, якщо перша ще не пішло, а друга вже з’явилося? І ось вони зустрічаються.

Любовний чотирикутник, де двоє чоловіків і двоє жінок намагаються розібратися що робити з любов’ю і скільки вона живе. Спектакль, звичайно, комедія, але з сентиментально-душевним відчуттям. Приречений на успіх. Тому що з таким гумором і легкістю говорити про найважливіші речі нашого життя вміє говорити тільки "Чорний квадрат".