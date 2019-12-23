"Рождественское Королевство Теней" от VERBA SHADOW

VERBA SHADOW (фото: facebook.com/verbashadow)

06.01.2020

6 января в столичном Октябрьском Дворце Первый в мире 3D-театр теней VERBA SHADOW погрузит вас в "Рождественское Королевство Теней" (билеты).

"Нам очень хотелось порадовать чем-то новым нашего маленького зрителя.

И мы придумали эту волшебную постановку по мотивам Диснеевских

мультфильмов "Рождественское королевство теней". Вас ждет премьера

нового жанра - постановок театра теней с использованием 3D", -

рассказывают участники VERBA SHADOW.

Впервые в Украине VERBA SHADOW представит широкой публике творческий

эксперимент, в котором команда сочетает искусство театра теней с

современными возможностями графики и визуальных эффектов. Кстати,

американский зритель уже успел полюбить талантливых украинских ребят и

их инновацию на шоу America got talent.

Театр теней VERBA SHADOW приглашает в сказочный мир любимых с детства

героев и приключений! Магическое сочетание света и тени, полет

фантазии и вызов возможностям человеческого тела создадут незабываемое

зрелище для взрослых и детей. Зрителя ждет встреча с новогодними

Эльфами, мечтательной Русалочкой, отважным Геркулесом, веселым Джином

и множеством других любимых персонажей всемирных мультфильмов и

сказок.

Афиша представления "Рождественское Королевство Теней"