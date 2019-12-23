ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Різдвяне Королівство Тіней" від VERBA SHADOW

Lite » Афиша 23.12.2019 - 15:53
VERBA SHADOW (фото: прес-служба)
VERBA SHADOW (фото: прес-служба)

06.01.2020

6 січня в столичному Жовтневому Палаці перший в світі 3D-театр тіней VERBA SHADOWзанурить вас в "Різдвяне Королівство Тіней" (квитки).

"Нам дуже хотілося порадувати чимось новим нашого маленького глядача.
І ми придумали цю чарівну виставу за мотивами Диснеївських
мультфільмів "Різдвяне королівство тіней". Вас чекає прем'єра
нового жанру - постановок театру тіней з використанням 3D", -
розповідають учасники VERBA SHADOW.

Вперше в Україні VERBA SHADOW представить широкій публіці творчий
експеримент, в якому команда поєднує мистецтво театру тіней з
сучасними можливостями графіки і візуальних ефектів. До речі,
американський глядач вже встиг полюбити талановитих українських хлопців та
їх інновацію на шоу America got talent.

Театр тіней VERBA SHADOW запрошує у казковий світ улюблених з дитинства
героїв і пригод! Магічне поєднання світла і тіні, політ
фантазії і виклик можливостям людського тіла створять незабутнє
видовище для дорослих і дітей. Глядача чекає зустріч з новорічними
Ельфами, мрійливої Русалонькою, відважним Геркулесом, веселим Джином
і безліччю інших улюблених персонажів світових мультфільмів та
казок.

&quot;Різдвяне Королівство Тіней&quot; від VERBA SHADOW

Афіша вистави "Різдвяне Королівство Тіней"

Теги:
Notice: Undefined index: tag_type in /srv/www/2019.rbc.ua/application/rbc/modules/default/models/Tag/Trait/Url.php on line 28
ветклиника
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся