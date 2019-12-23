"Різдвяне Королівство Тіней" від VERBA SHADOW

VERBA SHADOW (фото: прес-служба)

06.01.2020

6 січня в столичному Жовтневому Палаці перший в світі 3D-театр тіней VERBA SHADOWзанурить вас в "Різдвяне Королівство Тіней" (квитки).

"Нам дуже хотілося порадувати чимось новим нашого маленького глядача.

І ми придумали цю чарівну виставу за мотивами Диснеївських

мультфільмів "Різдвяне королівство тіней". Вас чекає прем'єра

нового жанру - постановок театру тіней з використанням 3D", -

розповідають учасники VERBA SHADOW.

Вперше в Україні VERBA SHADOW представить широкій публіці творчий

експеримент, в якому команда поєднує мистецтво театру тіней з

сучасними можливостями графіки і візуальних ефектів. До речі,

американський глядач вже встиг полюбити талановитих українських хлопців та

їх інновацію на шоу America got talent.

Театр тіней VERBA SHADOW запрошує у казковий світ улюблених з дитинства

героїв і пригод! Магічне поєднання світла і тіні, політ

фантазії і виклик можливостям людського тіла створять незабутнє

видовище для дорослих і дітей. Глядача чекає зустріч з новорічними

Ельфами, мрійливої Русалонькою, відважним Геркулесом, веселим Джином

і безліччю інших улюблених персонажів світових мультфільмів та

казок.

Афіша вистави "Різдвяне Королівство Тіней"