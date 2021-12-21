Неделя новогодней сказки от Александра Стоянова - спектакли "Щелкунчик" и "Белоснежка"

Киевские сезоны от Stoyanov Art Production

Балеты: "Щелкунчик", "Белоснежка"

Даты: ежедневно 25 декабря – 1 января

Время: согласно афише

Место проведения: Октябрьский дворец

Адрес: алея Героев Небесной Сотни,1

Неделя новогодней сказки от Александра Стоянова.

Настоящую новогоднюю сказку и самое праздничное настроение в Октябрьском дворце с 25 декабря по 1 января ежедневно будут дарить звезды балета в спектаклях "Щелкунчик" и "Белоснежка". Наполнять вас зарядом энергии и позитива на весь следующий 2022 год будут артисты высочайшего мирового уровня:

Ежедневно в 19:30 в балете "Щелкунчик" танцуют Екатерина Кухар и Александр Стоянов. Зрители любят их дуэт за рискованные и легкие поддержки, а также ту положительную энергию, которую они дарят своим танцем зрителям.

Также на сцену в спектаклях выйдут блистательный Станислав Ольшанский и милейшая Анна Стоянова, они ежедневно, с помощью своего танца, будут в 14:00 рассказывать зрителям добрую сказку "Белоснежка".

Главное новогоднее событие и настоящий подарок – Киевские балетные сезоны от Александра Стоянова. Именно тут в течении недели, можно вдохновляться и набираться сил на следующий 2022 год.

О спектакле "Щелкунчик":

Балет "Щелкунчик" - это спектакль вне времени, его любит более 100 лет не одно поколение детей и взрослых из разных стран мира. Создан спектакль по мотивам сказки классика немецкой литературы Э. Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король", это — мистическая история о прекрасном принце, заколдованном в уродливую куклу, и девочке Маше, которая помогает Щелкунчику победить преужасного Мышиного короля.

Спектакль "Щелкунчик" зритель любит за чудесную музыку Петра Чайковского, за ощущения радости и оптимизма, с которыми публика обязательно уходят из театра и после надолго их сохраняет в своей душе, вспоминая об этом волшебном спектакле.

Про балет "Белоснежка и семь гномов":

Балет "Белоснежка и семь гномов" создан по одноименной сказке братьев Грим, но по стилистике напоминает диснеевский мультик и поставлен под музыкальные мотивы польского композитора Богдана Павловского. Это идеальный спектакль, который будет интересен не только требовательному юному зрителю, даже внимательный взрослый с удовольствием погрузится в фантастическую атмосферу, которая будет наполнена танцем, сказкой, добрым юмором и актерским мастерством, яркими костюмами, декорациями и даже историей о любви.