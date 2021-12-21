Тиждень новорічної казки від Олександра Стоянова - вистави "Лускунчик" і "Білосніжка"

Київські сезони від Stoyanov Art Production

Балети "Лускунчик", "Білосніжка"

Дата: щодня 25 грудня – 1 січня

Час: згідно афіші

Місце проведення: Жовтневий палац

Адрес: алея Героїв Небесної Сотні, 1

Тиждень новорічної казки від Олександра Стоянова.

Справжню новорічну казку і самий святковий настрій в Жовтневому палаці з 25 грудня по 1 січня щодня даруватимуть зірки балету в спектаклях «Лускунчик» і «Білосніжка». Наповнювати вас зарядом енергії та позитиву на весь наступний 2022 рік будуть артисти найвищого світового рівня:

Щодня о 19: 30 в балеті «Лускунчик» танцюють Катерина Кухар і Олександр Стоянов. Глядачі люблять їх дует за ризиковані і легкі підтримки, а також ту позитивну енергію, яку вони дарують своїм танцем глядачам.

Також на сцену у виставах вийдуть блискучий Станіслав Ольшанський і наймиліша Анна Стоянова, вони щодня, за допомогою свого танцю, будуть о 14:00 розповідати глядачам добру казку «Білосніжка».

Головна новорічна подія і справжній подарунок – Київські балетні сезони від Олександра Стоянова. Саме тут протягом тижня можна надихатися і набиратися сил на наступний 2022 рік.

Про виставу «Лускунчик»:

Балет "Лускунчик" - це спектакль поза часом, його любить більше 100 років не одне покоління дітей і дорослих з різних країн світу. Створено виставу за мотивами казки класика німецької літератури Е.Гофмана «Лускунчик і Мишачий король», це — містична історія про прекрасного принца, зачарованого в потворну ляльку, і дівчинці Маші, яка допомагає Лускунчику перемогти жахливого Мишачого короля.

Виставу "Лускунчик" глядач любить за чудову музику Петра Чайковського, за відчуття радості і оптимізму, з якими публіка обов'язково йдуть з театру і після надовго їх зберігає в своїй душі, згадуючи про це чарівному спектаклі.

Про балет "Білосніжка і сім гномів":

Балет "Білосніжка і сім гномів" створений за однойменною казкою братів Грим, але за стилістикою нагадує диснеївський мультик і поставлений під музичні мотиви польського композитора Богдана Павловського. Це ідеальний спектакль, який буде цікавий не тільки вимогливому юному глядачеві, навіть уважний дорослий із задоволенням зануриться у фантастичну атмосферу, яка буде наповнена танцем, казкою, добрим гумором і акторською майстерністю, яскравими костюмами, декораціями і навіть історією про кохання.