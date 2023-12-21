Киянам покажуть знамените вар’єте-шоу "Рояль" у незвичному форматі: що відомо

22.12.2023, 29.12.2023, 05.01.2024, 12.01.2024, 19.01.2024, 26.01.2024
У грудні та січні у Caribbean Club відбудуться особливі виступи легендарного вар’єте-шоу "Рояль" - глядачів очікує справжнє дінер-шоу. Покази у новому форматі відбудуться 22 та 29 грудня, а також 5, 12, 19 та 26 січня.
"Вар’єте "Рояль" існує понад чотири роки, щотижня збираючи аншлаги. І сам цей факт унікальний для столиці! Для нашої команди це - дитина, яка росте, дорослішає, набирає обертів… Врешті-решт напередодні Різдва й Нового року проєкт вар’єте "Рояль" набуде статусу справжнього дінер-шоу", - говорять організатори.
Гостей чекає не тільки захопливий музичний перформанс для дорослих, а й вишукана вечеря.
До того ж творці вар’єте підготували для прихильників шоу сюрприз. Це унікальний фотопроєкт Юрія Стефаняка, який дасть змогу глядачам зазирнути за лаштунки легендарного шоу і відчути його інтимну та інтригуючу атмосферу.
Фотопроєкт про вар'єте "Рояль" (фото: Caribbean Club / Юрій Стефаняк)
Спеціальною гостею шоу традиційно стане українська співачка та засновниця волонтерського штабу Lida Lee.
Частина прибутку з вар’єте-шоу буде направлена на підтримку ЗСУ.
Квитки можна придбати на сайті Caribbean Club за посиланням.