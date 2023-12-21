Киевлянам покажут знаменитое варьете-шоу "Рояль" в необычном формате: что известно

В декабре и январе в Caribbean Club пройдут особые выступления легендарного варьете-шоу "Рояль" - зрителей ожидает настоящее динер-шоу. Показы в новом формате пройдут 22 и 29 декабря, а также 5, 12, 19 и 26 января.

"Варьете "Рояль" существует более четырех лет, еженедельно собирая аншлаги. И сам этот факт уникален для столицы! Для нашей команды это - ребенок, который растет, взрослеет, набирает обороты… В конце концов в канун Рождества и Нового года проект варьете "Рояль" приобретет статус настоящего динер-шоу", - говорят организаторы.

Гостей ждет не только увлекательный музыкальный перформанс для взрослых, но и изысканный ужин.

К тому же создатели варьете подготовили для поклонников шоу сюрприз. Это уникальный фотопроект Юрия Стефаняка, который позволит зрителям заглянуть за кулисы легендарного шоу и почувствовать его интимную и интригующую атмосферу.

Фотопроект о варьете "Рояль" (фото: Caribbean Club / Юрий Стефаняк)

Специальной гостьей шоу традиционно станет украинская певица и основательница волонтерского штаба Lida Lee.

Часть прибыли из варьете-шоу будет направлена на поддержку ВСУ.

Билеты можно приобрести на сайте Caribbean Club по ссылке.