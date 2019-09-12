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В Киеве состоится игра с погружением "Futurism"

Lite » Афиша 12.09.2019 - 13:20
В Киеве состоится игра с погружением "Futurism" (фото: пресс-служба)
В Киеве состоится игра с погружением "Futurism" (фото: пресс-служба)

13.09.2019, 14.09.2019, 20.09.2019, 21.09.2019, 27.09.2019, 28.09.2019

В Киеве на Арт-заводе "Платформа" состоится "Futurism" - иммерсивное шоу или "игра с погружением", где зритель играет главную роль и в буквальном смысле слова становится участником и полноправным действующим лицом происходящего. Сюжет проекта основан на множестве фильмов, книг и сериалов, известных каждому из нас. Это собирательный образ будущего.

В Киеве состоится игра с погружением "Futurism"

Перед началом игры участнику предоставляется право выбора группировки: капиталисты, ученые или антиглобалисты. Подробная информация о каждой группе, включая рекомендации для костюма героя, находится в личном кабинете, доступ к которому открывается после регистрации. Каждая команда имеет свою философию, ценности и взгляды на будущее. До тех пор, пока не произойдет главное событие. Событие, которое перевернет ход игры, и, после которого, одна из групп возьмет полный контроль над ситуацией, развивая ее по собственному сценарию.

Это не просто игра. Это – социально-значимый проект, в котором будут затронуты такие темы, как загрязнение окружающей среды и утилизация отходов, особенности и риски Искусственного Интеллекта, стремительно внедряющегося в нашу жизнь, и усиление влияния онлайн коммуникаций, плавно порабощающих социум.

"Futurism" – это более года подготовки, десятки актеров и полторы тысячи квадратных метров территории. Помимо игровых локаций, вас ждет зона бара, где всегда можно перевести дух крепкими (и не очень) напитками. К слову, сцена также не останется без внимания – там будут происходить профессиональные танцевальные и вокальные номера, а видео проекции и другие спецэффекты добавят таинственности и яркости происходящему.

За расписанием и билетами проходите на сайт.

В Киеве состоится игра с погружением &quot;Futurism&quot;

В Киеве состоится игра с погружением "Futurism"

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