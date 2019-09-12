ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві відбудеться гра з зануренням "Futurism"

Lite » Афиша 12.09.2019 - 13:20
У Києві відбудеться гра з зануренням "Futurism" (фото: прес-служба)
У Києві відбудеться гра з зануренням "Futurism" (фото: прес-служба)

13.09.2019, 14.09.2019, 20.09.2019, 21.09.2019, 27.09.2019, 28.09.2019

У Києві на Арт-заводі "Платформа" відбудеться "Futurism" - імерсійне шоу або "гра з зануренням", де глядач грає головну роль, в буквальному розумінні стає учасником та повноправною діючою особою того, що відбувається. Сюжет проекту заснований на безлічі фільмів, книг та серіалів, відомих кожному з нас. Це збірний образ майбутнього.

У Києві відбудеться гра з зануренням "Futurism"

Перед початком гри, учаснику надається право вибору угрупування: капіталісти, вчені або антиглобалісти. Детальніша інформація про кожну з груп, включаючи рекомендації щодо костюма героя, знаходиться в особистому кабінеті, доступ до якого відкривається після реєстрації. Кожна команда має свою філософію, цінності та погляди на майбутнє. До тих пір, поки не відбудеться головна подія. Подія, яка переверне хід гри, і, після якої, одна з груп візьме повний контроль над ситуацією, розвиваючи її за власним сценарієм.

Це не просто гра. Це – соціально-значущий проект, в якому будуть порушені такі теми, як забруднення навколишнього середовища та утилізація відходів, особливості та ризики Штучного Інтелекту, що стрімко вступає в наше життя, і посилення впливу онлайн комунікацій, плавно поневолюючих соціум.

"Futurism" – це понад рік підготовки, десятки акторів і півтори тисячі квадратних метрів території. Крім ігрових локацій, вас чекає зона бару, де завжди можна перевести подих міцними (і не дуже) напоями. До слова, сцена також не залишиться без уваги - там будуть відбуватися професійні танцювальні та вокальні номери, а відео проекції та інші спецефекти додадуть таємничості і яскравості всьому що відбувається.

За розкладом і квитками проходьте на сайт.

У Києві відбудеться гра з зануренням &quot;Futurism&quot;

У Києві відбудеться гра з зануренням "Futurism"

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся