У Києві відбудеться гра з зануренням "Futurism" (фото: прес-служба)

13.09.2019, 14.09.2019, 20.09.2019, 21.09.2019, 27.09.2019, 28.09.2019

У Києві на Арт-заводі "Платформа" відбудеться "Futurism" - імерсійне шоу або "гра з зануренням", де глядач грає головну роль, в буквальному розумінні стає учасником та повноправною діючою особою того, що відбувається. Сюжет проекту заснований на безлічі фільмів, книг та серіалів, відомих кожному з нас. Це збірний образ майбутнього.

У Києві відбудеться гра з зануренням "Futurism"

Перед початком гри, учаснику надається право вибору угрупування: капіталісти, вчені або антиглобалісти. Детальніша інформація про кожну з груп, включаючи рекомендації щодо костюма героя, знаходиться в особистому кабінеті, доступ до якого відкривається після реєстрації. Кожна команда має свою філософію, цінності та погляди на майбутнє. До тих пір, поки не відбудеться головна подія. Подія, яка переверне хід гри, і, після якої, одна з груп візьме повний контроль над ситуацією, розвиваючи її за власним сценарієм.

Це не просто гра. Це – соціально-значущий проект, в якому будуть порушені такі теми, як забруднення навколишнього середовища та утилізація відходів, особливості та ризики Штучного Інтелекту, що стрімко вступає в наше життя, і посилення впливу онлайн комунікацій, плавно поневолюючих соціум.

"Futurism" – це понад рік підготовки, десятки акторів і півтори тисячі квадратних метрів території. Крім ігрових локацій, вас чекає зона бару, де завжди можна перевести подих міцними (і не дуже) напоями. До слова, сцена також не залишиться без уваги - там будуть відбуватися професійні танцювальні та вокальні номери, а відео проекції та інші спецефекти додадуть таємничості і яскравості всьому що відбувається.

За розкладом і квитками проходьте на сайт.

У Києві відбудеться гра з зануренням "Futurism"