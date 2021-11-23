Хогсмид возвращается в Киев: в декабре откроет двери волшебный Osocor Winter Village

В начале последнего месяца года самая шикарная развлекательная локация Киева Osocor Residence превращается в самое магическое место на Земле. 4 декабря в столице распахнет свои двери Osocor Winter Village. Именно здесь живут фееричные зимние развлечения и волшебная атмосфера. И с каждым годом Osocor Winter Village становится все более чарующим.



В Osocor Winter Village соберут всю команду Гарри Поттера (фото: пресс-служба)

В прошлом году зимний Osocor захватил соцсети своей красотой - люди, попавшие сюда, были в восторге от сказочной атмосферы и фотоантуража в стилистике легендарной Поттерианы. В этом году сила мальчика, который выжил, укрепилась в киевской резиденции - и теперь здесь колдуют и удивляют с еще большим размахом.

Для погружения в волшебство - поражающие масштабностью декорации и невообразимые инсталляции.

Для близкого знакомства с миром Гарри Поттера - личная встреча с любимыми героями Поттерианы.

В Osocor Winter Village соберут всю команду Гарри Поттера (фото: пресс-служба)

Для посвящения в маги - просмотр легендарной киносаги про Гарри Поттера на большом экране. Фильмы можно будет увидеть на всех языках мира и даже на языке жестов.

Для вступления на путь магической практики - обновленная "Косая Аллея", которая удивит колдовскими мастер-классами и приведет в магазин для покупки атрибутов чародейства.

Для ярких эмоций - захватывающие аттракционы. Самые маленькие восхитятся новой горкой в Osocor Winter Village. А более взрослые и бесстрашные - тиром и игровыми автоматами со множеством игрушек.

Для укрепления чудотворного таланта - ледовое испытание на большом сказочном катке площадью в 800 квадратных метров.

Для отдыха и подкрепления магических сил - уютное теплое кафе "Три метлы", которое порадует сливочным пивом и множеством лакомств-новинок.

Osocor Winter Village будет радовать киевлян всю зиму без выходных с 11:00 до 17:00. А по вечерам, с 17:00 до 22:00, здесь планируют устраивать зажигательные вечеринки. Больше деталей - на Facebook- странице сказочного события.