Хогсмід повертається до Києва: у грудні відчинить двері чарівний Osocor Winter Village

На початку останнього місяця року найшикарніша розважальна локація Києва Osocor Residence перетворюється на наймагічніше місце на Землі. 4 грудня в столиці відчинить свої двері Osocor Winter Village. Саме тут живуть феєричні зимові розваги та чарівна атмосфера. І з кожним роком Osocor Winter Village стає все більш казковим.

В Osocor Winter Village зберуть всю команду Гаррі Поттера (фото: прес-служба)

Минулоріч зимовий Osocor захопив соцмережі своєю красою - люди, які потрапили сюди, були в захваті від магічної атмосфери та фотоантуражу в стилістиці легендарної Поттеріани. Цього року сила хлопчика, який вижив, зміцнилася в київській резиденції - і тепер тут чаклують та дивують зі ще більшим розмахом.

Для занурення в чаклунство - вражаючі масштабністю декорації та неймовірні інсталяції.

Для близького знайомства зі світом Гаррі Поттера - особиста зустріч з улюбленими героями Поттеріани.

В Osocor Winter Village зберуть всю команду Гаррі Поттера (фото: прес-служба)

Для посвячення в маги - перегляд легендарної кіносаги про Гаррі Поттера на великому екрані. Фільми можна буде побачити всіма мовами світу й навіть мовою жестів.

Для вступу на шлях магічної практики - оновлена ​​"Коса Алея", яка здивує чаклунськими майстер-класами та приведе до магазину для придбання атрибутів чарівництва.

Для яскравих емоцій - захоплюючі атракціони. Найменші будуть раді новій гірці в Osocor Winter Village. А більш дорослі та безстрашні - тиру й ігровим автоматам з безліччю іграшок.

Для зміцнення чудотворного таланту - льодове випробування на великій казковій ковзанці площею 800 квадратних метрів.

Для відпочинку та підкріплення магічних сил - затишне тепле кафе "Три мітли", яке порадує вершковим пивом та безліччю ласощів-новинок.

Osocor Winter Village радуватиме киян усю зиму без вихідних з 11:00 до 17:00. А вечорами, з 17:00 до 22:00, тут планують влаштовувати запальні вечірки. Більше деталей - на Facebook-сторінці казкової події.