Главная современная балетная труппа мира NDT - в Украине

Один вечер и четыре балета от пяти ведущих хореографов современности. 13 апреля в киевском МЦКИ (Октябрьский дворец) выступит труппа Нидерландского танцевального театра - NDT 2.

История Нидерландского танцевального театра началась в середине прошлого века, и за 59 лет участники театра превратили его в национальное достояние страны. Он базируется в городе Гаага, но каждый год гастролирует по миру, представляя свои постановки в Европе, Азии, США и Австралии. Ежегодно его спектакли посещают более 115 000 зрителей.

Сегодня репертуар театра насчитывает более 600 постановок от таких именитых балетмейстеров, как Иржи Килиан, Ханс ван Манен, Соль Леон, Пол Лайтфут, Кристал Пайт, Эдвард Клюг, Александр Экман и Марко Гёке. Именно они и десятки выдающихся приглашенных хореографов сумели создать уникальный симбиоз хореографии, визуальных искусств, музыки, света и декораций.

NDT 2 - молодая труппа Netherlands Dans Theater, в составе которой танцовщики, представляют постановки лучших мировых хореографов и могут раскрыть свой потенциал. Балансируя на гранях танцевальных жанров они ежегодно создают новые витки и направления в развитии танцевального искусства.

Несмотря на расписанный на три года вперед график, в рамках мирового тура в 2019-м NDT 2 впервые увидит Украина, на сцене МЦКИ будут показаны постановки от лучших хореографов современности (билеты).

Видео: YouTube/StadttheaterTV