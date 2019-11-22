Сергей Мартынюк представит дебютный поэтический сборник

В Киеве 13 декабря в 18:00 состоится презентация дебютного поэтического сборника Сергея "Колоса" Мартынюка "Реп’яхи".

Лидер группы "Фиолет" Сергей Мартынюк, представит свой первый поэтический сборник в рамках тура "Все чесно тур". Сборник "Реп’яхи" сочетает в себе нежную любовную лирику, социальный протест, максимально откровенную мужскую душевность и острую реальность жизни в Украине.

Отметим, что в 2018 году вышел в свет первый роман писателя, "Капітан Смуток". Он сразу стал одним из самых ярких прозаических дебютов в украинской литературе последних лет.

"Между моим первым написанным стихотворением, датированным далеким 1993 годом и изданием дебютного поэтического сборника осенью 2019-го, прошло более четверти века. За это время я сменил несколько городов, выучился на политолога, занялся организацией фестивалей, создал довольно популярную украинскую группу, женился, завел собаку, влюбился в Киев, полюбил оливки, стал слушать музыку на виниле и в очередной раз вернулся к бумажным книгам. Впрочем, где бы я не жил все эти годы, чем бы не занимался и что бы не слушал, писалось мне всегда. С рифмами и без них", - отмечает в послесловии новой книги Мартынюк.

Вход на презентацию сборника в книжном магазине "КнигоЛенд" - свободный. Подробности можно найти по ссылке.