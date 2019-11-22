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Сергій Мартинюк презентує дебютну поетичну збірку

 

13.12.2019

У Києві 13 грудня о 18:00 відбудеться презентація дебютної поетичної збірки Сергія "Колоса" Мартинюка "Реп’яхи".

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Лідер гурту "Фіолет", Сергій Мартинюк, презентуватиме свою першу поетичну збірку у межах туру "Все чесно тур". Збірка "Реп’яхи" поєднує в собі ніжну любовну лірику, соціальний протест, максимально відверту чоловічу душевність і гострокуту реальність життя в Україні.

Зауважимо, що у 2018 році вийшов друком перший роман митця, "Капітан Смуток". Він одразу став одним з найяскравіших прозових дебютів в українській літературі останніх років.

"Між моїм першим написаним віршем, датованим далеким 1993 роком і виданням дебютної поетичної збірки восени 2019-го, минуло понад чверть століття. За цей час я змінив кілька міст, вивчився на політолога, зайнявся організацією фестивалів, створив доволі популярний український гурт, одружився, завів собаку, закохався у Київ, полюбив оливки, став слухати музику на вінілі і вкотре вернув до паперових книг. Втім, де б я не жив всі ці роки, чим не займався б і що би не слухав, писалося мені завжди. З римами і без них", - зазначає у післямові нової книги Мартинюк.

Вхід на презентацію збірки у книгарні "КнигоЛенд" - вільний. Подробиці можна знайти за посиланням.

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