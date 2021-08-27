В Киев едет знаменитый писатель Ричард Морган

Британский писатель, сценарист и мастер научно-фантастического романа Ричард Морган направляется на Comic Con Ukraine 2021 (билеты).

Ричард - автор популярной серии фантастических книг "Видоизмененный углерод" (Altered Carbon), по которой Netflix недавно создали сериал. Он также работал с Marvel Comics, написав две серии о Черной Вдове. Также отличился в игровой индустрии, создав сценарии к Crysis 2 и перезапуску Syndicate (2012).

Сейчас Морган - сценарист студии разработки игр Gunzilla Games, которая имеет офисы во Франкфурте, Лос-Анджелесе и Киеве.

На стенде Gunzilla вы и сможете встретиться с гостем на фестивале. Ричард охотно пообщается и сфотографируется со всеми желающими, а также раздаст автографы 5 сентября на Арт-заводе "Платформа".