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В Київ їде знаменитий письменник Річард Морган

 

05.09.2021

Британський письменник, сценарист та майстер науково-фантастичного роману Річард Морган прямує на Comic Con Ukraine 2021 (квитки).

Річард - автор популярної серії фантастичних книжок "Видозмінений вуглець" (Altered Carbon), за якою Netflix нещодавно створили серіал. Він також працював із Marvel Comics, написавши дві серії про Чорну Вдову. Також відзначився у ігровій індустрії, створивши сценарії до Crysis 2 та перезапуску Syndicate (2012).

Наразі Морган - сценарист студії розробки ігор Gunzilla Games, що має офіси у Франкфурті, Лос-Анджелесі та Києві.

На стенді Gunzilla ви й зможете зустрітися з гостем на фестивалі. Річард залюбки поспілкується та сфотографується з усіма охочими, а також роздасть автографи 5 вересня на Арт-заводі "Платформа".

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